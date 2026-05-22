        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!

        İstanbul Beşiktaş'ta eğlence mekânında çıkan tartışmada işletme sahibi 56 yaşındaki Ali Ünal, müşteri olarak gelen 40 yaşındaki Seçgin K. tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Bacağına isabet eden kurşunla yere yığılan işletmeci, Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte Sancaktepe'de yakalandı

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 13:12 Güncelleme:
        İstanbul'da olay, önceki gece saat 03.45 sıralarında Ortaköy Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekânında meydana geldi.

        İŞ YERİ SAHİBİ İLE MÜŞTERİ TARTIŞTI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre işletme sahibi Ali Ünal (56) ile eğlenmek amacıyla mekâna gelen Seçgin K. (40) arasında tartışma çıktı.

        MÜŞTERİ 4-5 EL ATEŞ AÇTI

        İddiaya göre Ali Ünal, Seçgin K.’ye yanında bulunan kişilerle ilgili uyarıda bulundu. Bunun üzerine başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Seçgin K., belinde çıkardığı tabancayla 4-5 el ateş etti.

        BACAĞINDAN VURULDU HASTANEYE KALDIRILDI

        Açılan ateş sonucu Ali Ünal bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işletmeci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali Ünal’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla Seçgin K., dün saat 14.30 sıralarında Sancaktepe’de yakalandı. Şüphelinin üzerinde olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile şarjöre basılı 5 fişek ele geçirildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Gözaltına alınan Seçgin K. hakkında “Kasten yaralama” ve “Ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından işlem başlatıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

