İstanbul Şişli’de 26 yıl önce vahşice katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme yaşandı.

3 KİŞİNİN DAHA MEZARI AÇILACAK

26 yıldır çözülemeyen Çağla Tuğaltay cinayetinde soruşturma derinleşiyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, geçtiğimiz günlerde eski komşulardan Lütfi Şerbetçi’nin mezarının açılmasının ardından, bugün de dosya kapsamında 3 kişinin daha mezarı açılıyor. Savcılık kararıyla gerçekleştirilecek “fethi kabir” işlemlerinde mezarlardan DNA örnekleri alınarak, Çağla Tuğaltay’ın tırnak altından çıkan erkek DNA’sı ile karşılaştırma yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, olay döneminde apartmanda ve çevrede yaşayan bazı isimler mercek altına alındı. Daha önce 2023 yılında hayatını kaybeden eski komşu Lütfi Şerbetçi’nin mezarı açılmış, alınan örnekler kriminal incelemeye gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında şimdi ise 3 kişinin daha mezarında fethi kabir işlemi yapılacağı öğrenildi. Bu kapsamda Feriköy Mezarlığı’nda Ahmet Baki M, ve İsmail Hakkı Ç, ile Ayazağa Mezarlığı’nda yatan Fehmi S, adlı kişilere fethi kabir işlemi yapılacak. Savcılık ve kriminal polis ekiplerinin gözetiminde yapılacak işlemlerde elde edilecek DNA örnekleri, yıllardır faili belirlenemeyen cinayetin çözümünde kritik rol oynayacak.

5 Haziran 2000 tarihinde Fulya’daki evine okul dönüşü giren 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunmuştu. Olay yerinde elde edilen yabancı erkek DNA’sı ile 3 ayrı parmak izi ise 26 yıldır hiçbir şüpheliyle eşleşmedi.