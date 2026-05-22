        Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı CANLI TAKİP

        Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı CANLI TAKİP

        Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Euroleague Final Four mücadelesinde Olympiakos ile karşılaşıyor. Son şampiyon ünvanını korumak isteyen Fenerbahçe Beko final için mücadele ediyor

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 18:00 Güncelleme:
        CANLI | Olympiakos - Fenerbahçe Beko

        SALON: Telekom Center

        SAAT: 18.00

        YAYIN: S Sports

        OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO: 18-12 (1. PERİYOT SONUCU)

        Euroleague'de son şampiyon Fenerbahçe Beko, Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen Final Four yarı final maçında Olympiakos ile karşılaşıyor. Telekom Center’ın ev sahipliği yaptığı organizasyonda temsilcimiz finale çıkmak için mücadele ediyor.

        Organizasyonda ilk maçları kazanan takımlar, finale yükselecek. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda final mücadelesi, 24 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmalar, S Sport'tan canlı yayınlanacak.

        ÜST ÜSTE 3. TOPLAMDA 8. DÖRTLÜ FİNAL

        Üst üste üç, toplamda ise sekizinci kez Dörtlü Final’de yer alan Kanarya 5. kez finale adını yazdırmanın planlarını yapıyor. İlk şampiyonluğunu 2016-17 sezonunda yaşayan temsilcimiz, geçen yıl Abu Dabi’deki organizasyonda da zirveye çıkarken üst üste 2., toplamda ise 3. kez kupaya uzanmayı hedefliyor. Fenerbahçe Beko, Atina’da kupayı kazanırsa EuroLeague’i hem kadınlar hem de erkeklerde aynı sezonda şampiyon olan tarihteki ilk kulüp olarak adını Avrupa basketbol tarihine de yazdıracak.

        FENERBAHÇE, OLYMPIAKOS İLE 37. KEZ KARŞILAŞIYOR

        Final Four'un yarı final maçında mücadele eden Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, Euroleague'de 37. kez rakip oluyor.

        İki takım arasında 2011-2012 sezonundan bu yana oynanan 36 müsabakanın 18'ini sarı-lacivertliler, 18'ini Yunanistan ekibi kazandı. Fenerbahçe ile Olympiakos, final four'da ise 3. kez kozlarını paylaşıyor.

        Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda İstanbul'da oynanan finalde Yunanistan temsilcisini 80-64 yenerek EuroLeague'deki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

        Olympiakos ise 2023-2024'teki üçüncülük maçında sarı-lacivertlileri 87-84 mağlup etti.

