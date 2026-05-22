        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler - SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler

        Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararının ardından yeni gelişmeler yaşanıyor

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 14:54 Güncelleme:
        "SÜREÇ SUHULETLE İŞLEYECEK"

        Kılıçdaroğlu'nun Basın danışmanı Atakan Sönmez, "Kılıçdaroğlu neredeyse Genel Merkez orasıdır. CHP Genel Merkezi'ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gidecektir. Dünkü mahkeme kararı itibariyle görev başlamıştır. Temiz siyaset başta olmak üzere Sayın Genel Başkan konuştu. Asıl siyaset yapma amacı toplum sorunlarına çözüm üretmek. Sayın Kılıçdaroğlu en kısa sürede Genel Merkez'de çalışmalarına başlayacak. Sayın Genel Başkan gerginliği tarafı olmamıştır, olmayacaktır. Bundan sonraki süreç suhuletle işleyecektir" dedi.

        KARAR TEBLİĞ EDİLDİ

        Görevlendirme için gelen icra heyeti, Kılıçdaroğlu'nun ofisinden ayrıldı. CHP Genel Başkanlığı görevini devralmasına hükmettiği Kemal Kılıçdaroğlu'na karar tebliğ edidi.

        BASIN DANIŞMANINI BELİRLEDİ

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanlığı için Atakan Sönmez'i görevlendirdiği bildirildi.

        CHP YARIN TOPLANIYOR

        Özel, yarın saat 11.00'de bütün milletvekillerini kapalı grup toplantısına çağırdı.

        ÖZEL BELEDİYE BAŞKANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

        Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, partisinin büyükşehir belediye başkanlarıyla CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıya çok sayıda CHP'li büyükşehir belediye başkanı ve belediye başkan vekili katılırken, Zeydan Karalar'ın rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadığı öğrenildi. Ayrıca Özel, yarın saat 11.00'de bütün milletvekillerini kapalı grup toplantısına çağırdı

        BAM'DAN CHP'YE RET

        Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Kurultayı'na yönelik verdiği tedbir kararına CHP Genel Merkezi'nce yapılan itirazı reddetti.

        KILIÇDAROĞLU ÇALIŞMA OFİSİNE GELDİ

        Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP Genel Başkanlığı görevini devralmasına hükmettiği Kemal Kılıçdaroğlu, çalışma ofisine geldi

        CHP'nin 3 parti avukatı görevden alındı

        Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP Genel Başkanlığı görevini devralmasına hükmettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk kararı doğrultusunda, Çağlar Çağlayan dahil 3 parti avukatı görevden alındı

        YSK'YA İTİRAZ

        Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararının ardından CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hamidi Yakupoğlu, YSK'ya başvuruda bulundu.

