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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA! Meteoroloji'den sağanak yağmur, rüzgar ve sıcaklık uyarıları - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur, rüzgar ve sıcaklık uyarıları

        Türkiye genelinde hava durumu hareketleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan güncel değerlendirmelere göre, yurdun güney ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken, birçok bölge için yerel sağanak yağış uyarısı yapıldı. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, ulaşım ve günlük faaliyetlerde olumsuzluklara yol açabileceği gerekçesiyle vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 07:37 Güncelleme:
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        Sağanak yağmur, rüzgar ve sıcaklık uyarıları

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 38°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Güneşli 26°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 37°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Güneşli 26°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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