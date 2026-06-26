10 Numara’nın değişmeyen yüzü: 6 başbakan gördü, koltuğunu kimseye bırakmadı! 2011’den beri Downing Street’te yaşayan Larry’nin hikayesi

ALTI BAŞBAKAN GÖRDÜ

Larry, göreve başladığı tarihten bu yana David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak ve Keir Starmer olmak üzere altı farklı başbakan dönemine tanıklık etti.

İngiliz kamuoyunda bu durum için zaman zaman şu esprili yorum yapılıyor: Başbakanlar gelip geçiyor, Larry kalıyor.