10 Numara’nın değişmeyen yüzü: 6 başbakan gördü, koltuğunu kimseye bırakmadı! 2011’den beri Downing Street’te yaşayan Larry’nin hikayesi
Keir Starmer'ın istifasıyla İngiltere'de bir dönem daha kapanırken, gözler Downing Street 10 Numara'nın değişmeyen sakini Larry'ye çevrildi. 2011'den bu yana Baş Fare Avcısı olarak görev yapan ünlü kedi, görevde geçirdiği 15 yılda altı farklı başbakan dönemine tanıklık etti; şimdi ise 7'nci liderini bekliyor. İşte Britanya siyasetinin dört bacaklı istikrar sembolünün sıra dışı hikayesi…
İngiltere’de başbakanlar değişti, hükümetler kuruldu ve dağıldı. Ancak Londra’daki Downing Street 10 Numara’da yıllardır görevini sürdüren bir isim yerini korudu: Larry. Resmi unvanı “Baş Fare Avcısı” olan ünlü kedi, zamanla yalnızca başbakanlık konutunun değil, Britanya siyasetinin de en tanınan figürlerinden birine dönüştü. Dünya liderlerini kapıda karşılayan, resmi ziyaretlerde objektiflere takılan ve zaman zaman siyasetçilerin önüne geçen Larry, bugün İngiliz kamuoyunda adeta kurumun ayrılmaz bir parçası olarak görülüyor.
15 YILDIR DOWNING STREET’TE
Şubat ayında görevindeki 15. yılını geride bırakan gri-beyaz tekir Larry, resmi olarak “Kabine Ofisi Baş Fare Avcısı” unvanını taşıyor. Bugün Downing Street 10 Numara’nın en tanınan sakinlerinden biri olan ünlü kedinin hikayesi ise bir hayvan barınağından Britanya siyasetinin merkezine uzanıyor.
Dönemin Başbakanı David Cameron tarafından Londra’daki Battersea Dogs and Cats Home’dan sahiplenilen Larry, 15 Şubat 2011’de başbakanlık konutuna getirildi.
RESMİ GÖREV TANIMI DİKKAT ÇEKİYOR
Resmi unvanı “Baş Fare Avcısı” olsa da Larry’nin görev tanımı klasik bir devlet görevlisinden biraz farklı. Birleşik Krallık hükümetinin resmi internet sitesinde Larry’nin görevleri; misafirleri karşılamak, güvenlik önlemlerini denetlemek ve antika mobilyaların “uyku kalitesini test etmek” olarak sıralanıyor.
ALTI BAŞBAKAN GÖRDÜ
Larry, göreve başladığı tarihten bu yana David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak ve Keir Starmer olmak üzere altı farklı başbakan dönemine tanıklık etti.
İngiliz kamuoyunda bu durum için zaman zaman şu esprili yorum yapılıyor: Başbakanlar gelip geçiyor, Larry kalıyor.
DÜNYA LİDERLERİNİN GÖLGESİNDE KALMADI
Zamanla yalnızca resmi göreviyle değil, kameralara yansıyan görüntüleriyle de ün kazanan Larry, Downing Street’in en tanınan figürlerinden birine dönüştü. Başbakanlık konutunda serbestçe dolaşan ünlü kedi, resmi ziyaretler sırasında ortaya çıkması ve fotoğraf karelerine beklenmedik anlarda girmesiyle zaman zaman dünya liderlerinden bile daha fazla ilgi gördü.
Uzun yıllardır Larry’yi görüntüleyen serbest fotoğrafçı Justin Ng’ye göre ünlü kedinin zamanlaması neredeyse kusursuz. Ng, yabancı liderlerin ziyaretlerinde Larry’nin tam karşılama anında ortaya çıkmasıyla tanındığını söylüyor. Barack Obama’dan Volodimir Zelenskiy’ye kadar birçok liderle aynı karede yer alan Larry, 2019’da Donald Trump’ın İngiltere ziyaretinde resmi kapı önü fotoğrafına dahil olduktan sonra başkanlık aracı “The Beast”in altında uyumasıyla da gündem olmuştu.
DOWNING STREET’TE YALNIZ DEĞİLDİ
Larry, yıllar içinde Boris Johnson’ın köpeği Dilyn ve Rishi Sunak’ın Labrador cinsi köpeği Nova ile aynı dönemi paylaştı.
Dışişleri Bakanlığı’nın eski kedisi Palmerston ile ilişkisi ise zaman zaman gergin geçti. İkili birkaç kez karşı karşıya gelirken görüntülendi. Palmerston 2020 yılında emekliye ayrıldı.
18 YAŞINDA AMA GÖREVİNİN BAŞINDA
Bugün 18 ya da 19 yaşlarında olduğu belirtilen Larry’nin temposu geçmiş yıllara göre bir miktar azalmış olsa da Downing Street’teki rutinini sürdürüyor. Başbakanlık konutunun girişindeki radyatörün üzerindeki favori noktasında dinlenmeye devam eden ünlü kedi, zaman zaman devriyeye çıkmayı da ihmal etmiyor. İngiltere yeni liderini beklerken Larry de görevini sürdürmeye devam ediyor.