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        Klimalar Fransa'da nasıl siyasi bölünmeye yol açtı?

        Sıcak dalgası Avrupa'yı kasıp kavururken Fransa iklim değişikliği konusunda uzun süredir temkinli yaklaştığı bir önlemi gözden geçirmek zorunda kalıyor: Klimalar. Sıcaklıklarla birlikte "la clim" (iklimlendirme) tartışması bu hafta bir kez daha hararetlendi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 07:56 Güncelleme:
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        Klimalar Fransa'da nasıl siyasi bölünmeye yol açtı?
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        Siyah giysili bir adam, 19 Haziran 2026'da kuzey Fransa'nın Mericourt'taki bir eve sırtı kameraya dönük bir klima ünitesi kurar. Bir pencereden iki adam ona çalışırken bakıyor AFP via Getty Images

        Fransa'daki evlerin sadece yaklaşık %25'inde klima ünitesi var

        Sıcak dalgası Avrupa'yı kasıp kavururken Fransa iklim değişikliği konusunda uzun süredir temkinli yaklaştığı bir önlemi gözden geçirmek zorunda kalıyor: Klimalar.

        Sıcaklıklarla birlikte "la clim" (iklimlendirme) tartışması bu hafta bir kez daha hararetlendi.

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        Aşırı sağcı lider Marine Le Pen, geniş çaplı sübvansiyonlar sağlanarak klimaların yaygınlaştırılması çağrısı yaptı.

        Geleneksel olarak klimaların yaygın kullanımına karşı duran Yeşiller de artık bir miktar klima kullanımının kaçınılmaz olabileceğini kabul etti.

        Halihazırda ülkede klima kullanım oranı düşük; hanelerin yalnızca %25'inde klima bulunuyor. İspanya ve İtalya'da bu oran %50, ABD ve Japonya'da ise %90.

        Fransa'daki hastaneler ve okullarda çok nadiren klima var. Bu hafta sıcaklar nedeniyle binlerce okul kapanmak zorunda kaldı ve sağlık çalışanları koşulların hızla dayanılmaz hale geldiğinden şikayet ediyor.

        Ancak sıcaklıkların 40C'ye yaklaşmasıyla çocukların sınıfta birkaç saat geçirebilmesini ya da apartmanlarında bunalanların geceyi atlatabilmesini sağlayacak şekilde taşınabilir iklimlendirme cihazları satışları arttı.

        Başta yeşil politikaları savunanlar olmak üzere, klima kullanımına uzun süredir karşı çıkanlar, bunun küresel ısınma karşısında alınacak önlemlerden biri olduğunu kabul ediyor.

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        Bu hafta Ekolojistler Partisi'nin lideri Marie Tondelier, klima sistemlerinin okullarda ve hastanelerde gerekli olacağını söyleyerek bir anlamda bir tabuyu yıktı.

        "Artık onsuz yapamayacağımız yerler var" dedi.

        Tondelier'in "klima karşıtı dogma" olarak adlandırdığı yaklaşımdan kopuşu önemli çünkü Fransa'daki Yeşil hareket şimdiye kadar klimayı iklim değişikliğine yönelik çözümler arasında en kötüsü olarak görüyordu.

        Beyaz tişörtlü ve siyah şortlu bir çocuk, 18 Haziran 2026'da güneydoğu Fransa'nın Lyon'daki Lyon'da bir sıcak hava dalgası sırasında bir çeşmede oynuyor

        Aktivistler, küresel ısınmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmaktansa "la clim"e başvurmanın, yalnızca küresel ısınmanın etkilerini hafiflettiğini söylüyordu.

        Onlara göre, bu etkileri daha katlanılabilir hale getirerek, nedenlere karşı verilen esas mücadeleden dikkatleri uzaklaştırıyor.

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        Klimalar çoğu zaman küresel ısınmaya katkıda bulunduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.

        Bunun nedeni, çalışması için elektrik gerektirmesi. Fransa'daki elektriğin büyük bölümü nükleer enerjiden geliyor. Birçok başka yerlerde ise bu durum daha fazla fosil yakıt yakılmasına neden oluyor.

        Ayrıca, klima sistemlerinde kullanılan soğutucu gazlar, çoğu zaman sızıntı yapıyor ve sera gazlarından oluşuyor.

        Bir de sıcak havanın sokağa verilmesinin yol açtığı kentsel ısınma etkisi var.

        Tartışmalar sürüyor ancak bazı çalışmalar bunun şehir sıcaklıklarını iki ya da üç derece artırabileceğini öne sürüyor.

        Klimaya yönelik şüphe, hükümet politikalarına da nüfuz etmiş durumda.

        Yeni bina ve yenileme standartları, klimayı gereksiz kılacak şekilde doğal yalıtım, yeşil alanlar ve hava dolaşımı için ileri teknolojileri kullanan yöntemlere odaklanıyor.

        Örneğin Fransa'nın kuzeybatısındaki Brittany bölgesindeki Nantes kentinde inşa edilen dev bir yeni hastanede odaların yalnızca yarısında klima bulunacak olması, sağlık sendikalarının tepkisini çekiyor.

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        CGT sendikasından Olivier Terrien, "Çevresel bağlamda, her yerde klimaya sahip olmamız gerekir" dedi.

        Paris bölge konseyinin muhafazakar başkanı Valerie Pécresse'e göre ise "Devlet klima karşıtı bir ideolojiyle hareket ediyor. Ancak serinlik sağlayacak diğer yöntemlerle birlikte klima da hesaba katılmalı."

        Paris bölgesel ulaşımını yöneten Pécresse, 2032 yılına kadar tüm otobüs ve trenlerin klimayla donatılmasını hedefliyor. Bunun önemini göremediği gerekçesiyle Sosyalist selefini sert bir şekilde eleştiriyor.

        Siyasi sağ, her zaman sola kıyasla klimaya daha olumlu yaklaştı ve bu yaklaşımı en güçlü biçimde savunan da Marine Le Pen'in National Rally (RN) partisi oldu.

        Bu hafta Le Pen, tüm okullar ve hastanelerin klimayla donatılması için ülke çapında bir "plan clim" (klima planı) çağrısı yaptı.

        Parti sözcüsü Jean-Philippe Tanguy'ye göre plan, buna ek olarak 30 ila 40 milyon haneye soğutma sistemleri kurabilmesi için devlet destekli, faizsiz 20 milyar euro kredi verilmesini de kapsayacak.

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        Planı eleştirenler öneriyi fırsatçı ve maliyet açısından hesapsız olarak nitelendirdi.

        Popülist sağın iklim değişikliğinin gerçekliğini kabul eden son kesim olduğunu ve bu nedenle bugün etkileri hakkındaki yorumlarının da pek de güvenilir bulunmadığını söylüyorlar.

        Ancak gerçek şu ki Fransa'da sıcaklıklar tehlikeli seviyelere yaklaşıp hayatları riske atarken ve okullar ile hastaneler işleyişlerini sürdürememe tehlikesiyle karşı karşıyayken herkes aynı sonuca varıyor: Klima sayısının artması kaçınılmaz.

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