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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLER | Rize'de feci kaza! Daha 33 yaşındaydı... Demet'in hayatını çalıp kaçtı | Rize haberleri | Son dakika haberleri

        Sürücü arkasına bakmadı... Genç kadının hayatını çaldı!

        Rize'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı 33 yaşındaki Demet Yıldız hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 07:46 Güncelleme:
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        Sürücü arkasına bakmadı... Genç kadının hayatını çaldı!

        Rize'de yürek yakan kaza, dün akşam üstü saat 18.00 sıralarında, Menderes Bulvarı'nda meydana geldi.

        Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Demet Yıldız'a (33) çarptı.

        SÜRÜCÜ KAZA BASIP KAÇTI

        DHA'daki habere göre çarpmanın şiddetiyle Yıldız, metrelerce savrulurken, kamyonet sürücüsü bölgeden kaçtı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Demet Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

        Yıldız'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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