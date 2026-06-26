Sürücü arkasına bakmadı... Genç kadının hayatını çaldı!
Rize'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı 33 yaşındaki Demet Yıldız hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı
Giriş: 26 Haziran 2026 - 07:46 Güncelleme:
Rize'de yürek yakan kaza, dün akşam üstü saat 18.00 sıralarında, Menderes Bulvarı'nda meydana geldi.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Demet Yıldız'a (33) çarptı.
SÜRÜCÜ KAZA BASIP KAÇTI
DHA'daki habere göre çarpmanın şiddetiyle Yıldız, metrelerce savrulurken, kamyonet sürücüsü bölgeden kaçtı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Demet Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
Yıldız'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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