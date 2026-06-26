Vincenzo Montella: Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!

"BU AKŞAMKİ MAÇ BİN TANE ZAFERE BEDEL"

Bu akşamki maçın bin tane zafere bedel bir maç olduğunu dile getiren Montella, “Bütün oyuncular milli takımın bir parçası. Hepsi ilk 11’de oynayacak kapasitede. 1’inci dakikada gol yedikten sonra ayağa kalkabilmek takım ruhunu ortaya koyan takımlarda görebilirsiniz. İlk 11’deki oyuncu kararları, taktik seçimler. Zor bir hafta oldu hepimiz için. Kadroda zihinsel olarak düzeltmek için enerji sarf etmek zorunda çok oyuncumuz vardı. Bu akşam çok mutluyum. Oyuncularım yeteneklerini, becerilerini gösterdiler. Bu akşam bu kadar çok ABD taraftarının karşısında böyle bir futbol oynamak, güçlü olmasalar mümkün olmazdı. Türk halkı adına, başkan adına, oyuncular adına çok mutluyum. Başımız dik şekilde ülkemize döneceğiz. Biraz adaletsizlikler oluyor. Maçın sonuna doğru duygusallaştım. Birkaç gün önce söylediğim birçok konu vardı. Bu akşamki maç bin tane zafere bedel bir maç oldu” diye konuştu.