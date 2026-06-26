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        Haberler Magazin Yasemin Kay Allen'ın adrenalin tatili - Magazin haberleri

        Yasemin Kay Allen'ın adrenalin tatili

        Bodrum Güllük'te objektiflere yansıyan Yasemin Kay Allen, güne deniz uçağı ile yaptığı gezintiyle başladı. Oyuncu, ardından adrenalin dolu anlar yaşamak için de jet-ski'ye bindi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 07:59 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yasemin Kay Allen, denizin ve güneşin keyfini çıkarmak için soluğu Bodrum'da aldı.

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        Allen, Güllük'te konakladığı bir otelin plajında görüntülendi.

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        Oyuncu, güne deniz uçağıyla yaptığı gezinti ile başladı.

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        Yasemin Kay Allen, daha sonra da adrenalin dolu anlar yaşamak için jet-ski'ye bindi.

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        Su üstünde performansını sergileyen Allen, tatilin keyfini doyasıya çıkardı.

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        Mavi renkli bir bikini giymeyi tercih eden oyuncunun o anları objektiflere böyle yansıdı.

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