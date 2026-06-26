Yasemin Kay Allen'ın adrenalin tatili
Bodrum Güllük'te objektiflere yansıyan Yasemin Kay Allen, güne deniz uçağı ile yaptığı gezintiyle başladı. Oyuncu, ardından adrenalin dolu anlar yaşamak için de jet-ski'ye bindi
Giriş: 26 Haziran 2026 - 07:59 Güncelleme:
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yasemin Kay Allen, denizin ve güneşin keyfini çıkarmak için soluğu Bodrum'da aldı.
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Allen, Güllük'te konakladığı bir otelin plajında görüntülendi.
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Oyuncu, güne deniz uçağıyla yaptığı gezinti ile başladı.