ABD Başkan Yardımcısı Vance: Watergate bugün yaşansaydı 12 saatlik haber olurdu

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, günümüzün kutuplaşmış siyasi ortamında, tarihe damga vuran Watergate skandalının bir haber döngüsünden daha uzun sürmeyeceğini ve kesinlikle bir başkanın görevden ayrılmasına yol açmayacağını düşündüğünü söyledi.

Vance, yeni kitabı Communion'ı tanıtmak için perşembe günü California'daki Richard Nixon Başkanlık Kütüphanesi'nde yaptığı konuşmada, 37. ABD Başkanı'na duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Vance, etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, "Watergate yarın yaşansaydı, 12 saatlik bir haber olurdu. Bunun bir başkanlığın sonunu getirmiş olması fikri çılgınca." dedi.

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Watergate skandalı Watergate skandalı, 1972 yılında ABD Başkanı Richard Nixon'ın yeniden seçilme kampanyasıyla bağlantılı bir grup casusun, Demokrat Parti'nin Washington'daki merkezine gizlice girmesi ve Nixon yönetiminin bu suçu örtbas etme çabalarıyla ortaya çıkan, Amerikan tarihinin en büyük siyasi krizidir. Hakkında başlatılan azil süreci (impeachment) kesinleşince, Richard Nixon 9 Ağustos 1974 tarihinde ABD başkanlık görevinden istifa etmek zorunda kaldı. ABD tarihinde görevinden istifa eden ilk ve tek başkan oldu. Skandal sonucunda 40'tan fazla üst düzey Nixon yönetimi yetkilisi suçlu bulundu ve hapis cezası aldı.

Vance sözlerini şöyle sürdürdü:

"Derin devletin Richard Nixon'ı nasıl devirdiğine baktığınızda, bunun aynı kişi gruplarının, aynı kurumların Donald Trump'a ilk başkanlık döneminde yapmaya çalıştıklarından çok da farklı olmadığını görürsünüz. Arada bir paralellik var."

Trump, ilk başkanlık döneminde iki kez azil süreciyle karşı karşıya kaldı. Bunlardan ilki, dönemin rakibi Joe Biden hakkında soruşturma başlatması için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy üzerinde, askeri yardımı kesme tehdidiyle baskı kurarak yetkisini kötüye kullandığı iddialarıyla ilgiliydi. İkinci azil süreci ise, 6 Ocak'ta ABD Kongre Binası'na saldıran destekçi kalabalığını kışkırttığı suçlamasıyla, seçim yenilgisini tersine çevirme girişiminin ardından başladı.

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Watergate uzun yıllardır, iktidarın en üst kademelerinde yaşanan yetki suistimallerine karşı ABD yönetim sisteminin hesap verebilirliğinin bir başarısı olarak görülse de Trump ve müttefikleri, skandala ilişkin daha farklı açıklamalar yaptı. 45. ve 47. ABD Başkanı Trump, daha önce Nixon'ın "suçlu olmuş olabileceğini" öne sürmüştü.

Nixon, ikinci döneminde neredeyse kesinleşmiş bir azil ve görevden alma sürecinden kaçınmak için istifa etmişti.

Vance, perşembe günkü konuşmasında Nixon'ın mirasının hak ettiği şekilde "bir miktar yeniden değer kazandığını" söyledi. Nixon'ın Vietnam Savaşı’nı sona erdirme ve Çin ile ilişkileri başlatma konusundaki diplomatik başarılarına daha fazla dikkat çekildiğini belirtti.

Nixon'ın "siyasi deha" olduğunu söyleyen Vance sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genç bir senatör. Başkan yardımcısı. Çok satan kitaplar yazıyor. Medya tarafından nefret ediliyor. Kulağa biraz JD Vance gibi geliyor."