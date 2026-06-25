MAÇ BİTTİ!
A Milli Takımımız, ABD mücadelesinden 3-2'lik galibiyetle ayrılıyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımımız, D Grubu üçüncü ve son maçında ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya geldi. Los Angeles Stadı'nda oynanan mücadeleyi Milliler son dakikada attığı golle 3-2 kazandı.
A Milli Takım'ın golleri 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+8. dakikada Kaan Ayhan'dan gelirken ABD'nin golleri ise 3. dakikada Trusty ve 49. dakikada Berhalter'den geldi.
2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 ardından ise ikinci maçta Paraguay'a 1-0 mağlup olan milliler, ABD karşısında aldığı galibiyetle turnuvaya 3 puanla veda etti.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile oynadığı karşılaşmada eşitliği Arda Güler’in golüyle sağladı. Bu gol millilerin, 24 yıl sonra ilk Dünya Kupası'ndaki ilk golü oldu.
Türkiye, 2002 FIFA Dünya Kupası’nda İlhan Mansız’ın Güney Kore'ye karşı kaydettiği golün ardından turnuvada ilk kez gol sevinci yaşadı.
Öte yandan, ilk iki maçta 62 şut çekmesine rağmen gol bulamayan milliler, ABD karşısında ilk şutunda ağları havalandırdı.