MAÇ BİTTİ!

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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım MİLLİ MAÇ SONUCU / SKORU || 2026 Dünya Kupası D Grubu Türkiye - ABD Maç Sonucu, Özeti ve Golleri - Türkiye - ABD maçı kaç kaç bitti?
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        Türkiye: 3 - ABD: 2 | MAÇ SONUCU

        2026 Dünya Kupası D Grubu son hafta maçında A Milli Futbol Takımımız, ABD'yi 3-2 mağlup etti. A Milli Takım'ın golleri 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+8. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi. İlk iki maçta aldığı mağlubiyetle turnuvaya erken veda eden milliler son maçından galibiyetle ayrıldı. Ayrıca A Milli Takım, Dünya Kupası tarihindeki önemli bir hasretini de sonlandırdı. Türkiye, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda İlhan Mansız'ın Güney Kore'ye karşı kaydettiği golün ardından turnuvada ilk kez gol sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 12:00 Güncelleme:
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        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımımız, D Grubu üçüncü ve son maçında ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya geldi. Los Angeles Stadı'nda oynanan mücadeleyi Milliler son dakikada attığı golle 3-2 kazandı.

        A Milli Takım'ın golleri 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+8. dakikada Kaan Ayhan'dan gelirken ABD'nin golleri ise 3. dakikada Trusty ve 49. dakikada Berhalter'den geldi.

        TURNUVAYA 3 PUANLA VEDA ETTİK

        2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 ardından ise ikinci maçta Paraguay'a 1-0 mağlup olan milliler, ABD karşısında aldığı galibiyetle turnuvaya 3 puanla veda etti.

        24 YILLIK GOL HASRETİ SONLANDI

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile oynadığı karşılaşmada eşitliği Arda Güler’in golüyle sağladı. Bu gol millilerin, 24 yıl sonra ilk Dünya Kupası'ndaki ilk golü oldu.

        Türkiye, 2002 FIFA Dünya Kupası’nda İlhan Mansız’ın Güney Kore'ye karşı kaydettiği golün ardından turnuvada ilk kez gol sevinci yaşadı.

        Öte yandan, ilk iki maçta 62 şut çekmesine rağmen gol bulamayan milliler, ABD karşısında ilk şutunda ağları havalandırdı.

        MAÇ BİTTİ!

        A Milli Takımımız, ABD mücadelesinden 3-2'lik galibiyetle ayrılıyor.

        3-2 ÖNE GEÇİYORUZ!

        Millilerimiz, Kaan Ayhan'ın golü ile maçta tekrar öne geçti. Pozisyonun devamında dönen topu iyi takip eden Kaan Ayhan, arka direkten yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

        ABD EŞİTLİĞİ YAKALIYOR: 2-2

        ABD, Sebastian Berhalter'ın golü ile maçta eşitliği yakalıyor.

        İKİNCİ YARI BAŞLADI

        Hakem Mustapha Ghorbal ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çaldı ve ikinci yarıya milli takımımız başladı.

        DEVRE ARASI!

        A Milli Takımımız ilk 45 dakikayı, Arda Güler ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 önde kapatıyor.

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        ORKUN İLE ÖNE GEÇİYORUZ!

        Millilerimiz, 31. dakikada Orkun Kökçü'nün golü ile maçta öne geçiyor.

        ARDA İLE EŞİTLİĞİ YAKALADIK!

        A Milli Takımımız, 10. dakikada Arda Güler ile eşitliği yakalıyor ve skor 1-1 oluyor.

        ABD ÖNE GEÇİYOR!

        3' ABD, Auston Trusty'nin golü ile maçta öne geçiyor.

        MAÇ BAŞLADI!

        Türkiye - ABD maçında ilk düdük geldi!

        SOYUNMA ODAMIZ HAZIR!

        ABD karşısında sahaya beyaz formayla çıkacağız.

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        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz

        ABD: Turner, Trusty, McKenzie, Scally, Robinson, Reyna, McKennie, Berhalter, Aaronson, Weah, Pepi

        HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

        A Milli Futbol Takımımız, ABD maçı hazırlıklarını tamamladı.

        EŞİTLİK VAR

        A Milli Futbol Takımı ile ABD bugüne kadar 1'i resmi ve 4'ü özel olmak üzere 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Ay-Yıldızlılar, 2 defa sahadan galip ayrılırken, ABD de 2 kez kazandı. 1 mücadele berabere tamamlandı. Türkiye'nin 7 golüne, ABD aynı sayı ile karşılık verdi.

        İki ülke son olarak 7 Haziran 2025 tarihinde ABD'nin Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda karşılaşırken, Ay-Yıldızlılar sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı.

        A MİLLİ TAKIM'DA EKSİK VAR MI?

        Türkiye'de sakat veya cezalı herhangi bir oyuncu bulunmuyor. Eren Elmalı ve Yunus Akgün sarı kart sınırında bulunurken son maç olduğundan dolayı bu durum önemini kaybediyor.

        MİLLİLER TESELLİ PEŞİNDE

        A Milli Takımımız, ev sahiplerinden ABD'ye çelme takarak Dünya Kupası'ndan puanla ve golle dönmek istiyor. Son maçlar öncesinde ABD 6 puanla grubu lider tamamlamayı garantilerken, Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Gruptan çıkma şansı kalmayan milli takım ise puanla tanışamadı.

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        TÜRKİYE-ABD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımımız, D Grubu üçüncü ve son maçında 26 Haziran Cuma günü (yarın) TSİ 05.00'te ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        Los Angeles Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonundan Mustapha Ghorbal yönetecek. Ghorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni yapacak. Karşılaşmada Birleşik Arap Emirlikleri Federasyonundan Omar Mohamed Al Ali, dördüncü hakem olacak.

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