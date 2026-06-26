Birce Akalay, sevimli dostlarıyla tatilde
Birce Akalay, Bodrum'daki bir plajda köpeğiyle birlikte görüntülendi. Oyuncu, bacaklarında sağlık sorunları yaşayan köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
Giriş: 26 Haziran 2026 - 08:30 Güncelleme:
1
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Birce Akalay, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
2
Akalay, denizin ve güneşin keyfini sevimli dostlarıyla birlikte çıkardı.
3
Bir plajda görüntülenen oyuncu, yanında getirdiği iki köpeğiyle ayrı ayrı ilgilendi.
4
Köpeğinin arka bacaklarında sağlık sorunları yaşadığı görülen Birce Akalay, onu kucağına alıp denize soktu.
5
Akalay, denizin içinde köpeğinin arka bacaklarını çalıştırmak için ona bir takım egzersizler yaptırdı.
6
Oyuncu, daha sonra da Ege'nin serin sularında tek başına yüzdü.