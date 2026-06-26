Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Birce Akalay, sevimli dostlarıyla tatilde - Magazin haberleri

        Birce Akalay, sevimli dostlarıyla tatilde

        Birce Akalay, Bodrum'daki bir plajda köpeğiyle birlikte görüntülendi. Oyuncu, bacaklarında sağlık sorunları yaşayan köpeğine denizde egzersiz yaptırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 08:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Birce Akalay, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

        2

        Akalay, denizin ve güneşin keyfini sevimli dostlarıyla birlikte çıkardı.

        3

        Bir plajda görüntülenen oyuncu, yanında getirdiği iki köpeğiyle ayrı ayrı ilgilendi.

        4

        Köpeğinin arka bacaklarında sağlık sorunları yaşadığı görülen Birce Akalay, onu kucağına alıp denize soktu.

        5

        Akalay, denizin içinde köpeğinin arka bacaklarını çalıştırmak için ona bir takım egzersizler yaptırdı.

        6

        Oyuncu, daha sonra da Ege'nin serin sularında tek başına yüzdü.

        7

        Akalay, bir süre yüzdükten sonra güneşlenmek üzere şezlonguna geri döndü.

        8

        Siyah bir mayo giymeyi tercih ettiği görülen Birce Akalay'ın o anları, objektiflere böyle yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İki grubun silahlı çatışmasında 17 yaşındaki Arda öldürüldü

        İstanbul Ümraniye'de aralarında alacak verecek husumeti bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 17 yaşındaki Arda Berk Aktaş ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından hastane önüne bırakılan Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda karşı taraftan bir kişi ...
        #birce akalay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Arda Güler'den tarihi gol!
        Arda Güler'den tarihi gol!
        Daha 17 yaşındaydı... Eğlence ölümle bitti!
        Daha 17 yaşındaydı... Eğlence ölümle bitti!
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Sürücü arkasına bakmadı... Genç kadının hayatını çaldı!
        Sürücü arkasına bakmadı... Genç kadının hayatını çaldı!
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Klimalar Fransa'da nasıl siyasi bölünmeye yol açtı?
        Klimalar Fransa'da nasıl siyasi bölünmeye yol açtı?
        Ünlü oyuncunun adrenalin tatili
        Ünlü oyuncunun adrenalin tatili
        "Watergate bugün 12 saatlik haber olurdu"
        "Watergate bugün 12 saatlik haber olurdu"
        Sağanak yağmur, rüzgar ve sıcaklık uyarıları
        Sağanak yağmur, rüzgar ve sıcaklık uyarıları
        İşçi alacağında faiz değişecek mi?
        İşçi alacağında faiz değişecek mi?
        Yorucu tatil, tatil olur mu?
        Yorucu tatil, tatil olur mu?
        Microsoft'tan Xbox konsollarına zam
        Microsoft'tan Xbox konsollarına zam
        6 başbakan gördü, koltuğunu kimseye bırakmadı!
        6 başbakan gördü, koltuğunu kimseye bırakmadı!
        ABD'den Türkiye'ye jet motoru satışı için kritik adım
        ABD'den Türkiye'ye jet motoru satışı için kritik adım
        Hollanda grubunu lider tamamladı: Fas ile eşleşti!
        Hollanda grubunu lider tamamladı: Fas ile eşleşti!
        Babasına nispet yaptı
        Babasına nispet yaptı
        Ekvador Almanya'yı devirdi!
        Ekvador Almanya'yı devirdi!
        Zelenskiy: 40 günlük etki operasyonunu onayladım
        Zelenskiy: 40 günlük etki operasyonunu onayladım
        35 dolarlık ikinci el tişört
        35 dolarlık ikinci el tişört