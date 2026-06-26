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        Haberler Dünya Obama'dan Trump'a: Zihninde bir odam var | Dış Haberler

        Obama'dan Trump'a: Zihninde bir odam var

        Eski ABD Başkanı Obama, Trump yönetiminin kendisine hala "büyük ilgi gösterdiği" konusuna ilişkin soruyu esprili bir şekilde yanıtladı. Trump'a göndermede bulunan Obama, "Bunu ona sormanız gerekir. Bu takıntının sebebi ne? Açıkçası onun zihninde bir odam var, hatta bir süitim var" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 08:39 Güncelleme:
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        Obama'dan Trump'a: Zihninde bir odam var

        Eski ABD Başkanı Barack Obama, ABD Başkan Donald Trump'ın zihninde Obama'ya ait bir "oda" olduğunu söyleyerek espri yaptı ve mevcut başkanı Amerikan halkına "odaklanmamakla" suçladı.

        Obama, katıldığı podcast programında, Trump yönetiminin kendisine hala "büyük ilgi gösterdiği" ve kendisine yöneltilen "negatiflik ve ırkçılığa" nasıl karşılık verdiği sorusunu yanıtladı.

        "ONUN ZİHNİNDE BİR ODAM VAR"

        Obama, "Bunu ona sormanız gerekir. Bu takıntının sebebi ne? Açıkçası onun zihninde bir odam var, hatta bir süitim var."

        Obama şöyle devam etti:

        "Benim için her zaman açık olan nokta şuydu: Öncelikle, başkan olduğum dönemde son yapacağım şey, birinin ne söylediği ya da benden önceki başkanın ne yaptığı konusunda endişelenmekti. Onlar artık görevde değil. Benim yapacak işlerim var."

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        "YAPMASI GEREKEN İŞE ODAKLANMADIĞINI GÖSTERİYOR"

        Obama sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Eğer işinizi doğru yapıyorsanız, önünüzde gerçekten zor olan beş ila on konu vardır ve sürekli olarak bunlara odaklanmanız gerekir. Benden önce gelen biriyle ilgileniyor olmam ve bugün ne yaptığıyla kendimi kıyaslamaya çalışmam fikri bana tuhaf geliyor. Sürekli olarak bununla uğraşmak bana göre garip bir durum. Bu bana, kişinin Amerikan halkına ve yapması gereken işe odaklanmadığını gösteriyor."

        Podcast'in başka bir bölümünde Obama, Trump'ın özel konuşmalarındaki tavrının kamuoyuna yansıttığı kişiliğinden farklı olduğunu da öne sürdü.

        Obama, "Ben konuşmaya inanırım. Yani eğer karşımda olsaydı, ki bu birkaç kez oldu, böyle konuşmazdı" dedi.

        Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle ise Obama'nın sözlerine ilişkin Fox News'e yaptığı açıklamada, "Barack Obama tarihe, en dürüst olmayan, en bölücü ve en yıkıcı başkanlardan biri olarak geçecek" ifadelerini kullandı.

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