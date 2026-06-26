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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Suç örgütlerine 48 operasyon! 841 kişiye adli işlem

        Suç örgütlerine 48 operasyon! 841 kişiye adli işlem

        Adalet Bakanı Bakanı Akın Gürlek, "Bu sabah ülke çapında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş; 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 08:46 Güncelleme:
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        Suç örgütlerine 48 operasyon! 841 kişiye adli işlem

        Adalet Bakanı Bakanı Akın Gürlek "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' konulu genelgemiz ile sokak çetelerine karşı ülke genelinde topyekûn, eş zamanlı ve tavizsiz bir mücadele başlattığımızı ilan etmiştik. Bu sabah ülke çapında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş; 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır" dedi.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabından operasyonlar hakkında açıklama yaptı. Gürlek şu ifadeleri kullandı:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; milletimizin huzurunu, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini, esnafımızın emeğini ve kamu düzenini hedef alan organize suç örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

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        18 Haziran 2026 tarihli Millî Güvenlik Kurulu toplantısında da vurgulandığı üzere; başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin mutlak surette muhafazası, devletimizin en temel önceliklerinden biridir.

        Pazartesi günü 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiğimiz “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu genelgemiz ile sokak çetelerine karşı ülke genelinde topyekûn, eş zamanlı ve tavizsiz bir mücadele başlattığımızı ilan etmiştik.

        Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde devletimizin ortaya koyduğu kararlı irade doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılıklarımız süratle harekete geçmiş; emniyet ve jandarma birimlerimizle koordinasyon içerisinde bu sabah ülke çapında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş; 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır.

        Bu kapsamda;

        * 31 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, 24 ilde TCK 220 kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik 35 operasyon yapılmış, 711 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir.

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        * Ayrıca örgütlü suç kapsamında olmamakla birlikte benzer nitelikteki suçlara yönelik 10 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, 10 ilde 13 operasyon yapılmış, 130 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir.

        Bu tablo; devletimizin suç örgütlerine karşı mücadelesindeki kararlılığın, yargı teşkilatımızın süratli refleksinin, kolluk birimlerimizin sahadaki etkinliğinin ve kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyonun açık bir göstergesidir.

        Şehirlerimizin huzurunu bozmaya, gençlerimizi suça bulaştırmaya, esnafımızı tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz. Bu suç örgütlerini; yöneticilerinden finans ağlarına, tetikçilerinden dijital propaganda kanallarına kadar tüm unsurlarıyla hedef almaya devam edeceğiz.

        Yayımlanan genelgenin gereğini büyük bir hızla yerine getiren, bu kapsamlı operasyonları güçlü bir uyumla koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Cumhuriyet savcılarımıza ve sahadaki kahraman emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Millî Güvenlik Kurulumuzda ortaya konulan irade ve devletimizin tüm kurumları arasındaki tam koordinasyonla, kamu düzeninden ve vatandaşımızın güvenliğinden bir milim dahi taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz."

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