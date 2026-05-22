        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet | Bolu haberleri | Son dakika haberleri

        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!

        Bolu'da, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınında yaşamını yitiren Fen Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Lalin Doğan'a verilen mezuniyet belgesini alan babası Rıfat Doğan gözyaşlarına boğuldu. Törene katılan Lalin Doğan'ın sınıf arkadaşları da duygusal anlar yaşadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 14:56 Güncelleme:
        Bolu Kartalkaya'daki, Grand Kartal Otel’de geçen yıl 21 Ocak’ta çıkan ve yüreğimizi kavuran yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.

        Yangında Bolu Fen Lisesi öğrencisi Lalin Doğan ile annesi Ceren Yaman Doğan da(45) hayatını kaybetti.

        LALİN'E MEZUNİYET BELGESİ VERİLDİ

        DHA'daki habere göre Fen Lisesi’nin mezuniyet töreninde yangında hayatını kaybeden Lalin Doğan’a mezuniyet belgesi verildi.

        BABASI GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Kızının belgesini alan Rıfat Doğan gözyaşlarına boğuldu. Törene katılan Lalin Doğan'ın sınıf arkadaşları da duygusal anlar yaşadı.

        "ÖRNEK BİR ÖĞRENCİYDİ"

        Bolu Fen Lisesi Müdürü Yücel Yüksel, buruk bir mezuniyet töreni yaşadıklarını belirterek, “Lalin Doğan hem akademik başarısıyla hem de davranışlarıyla örnek bir öğrenciydi.

        Lalin’in sahip olduğu insani değerler tüm öğrencilere örnek olmalı. Bugün bizleri gördüğünden eminiz” dedi.

