        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!

        Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi açıklandı. İşte listede yer alan isimler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 14:13 Güncelleme:
        Fenerbahçe Kulübünde 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Hakan Safi'nin yönetim listesi belli oldu.

        Safi'nin listesinde şu isimler yer alıyor:

        ASİL ÜYE

        1. Ali Aytemiz

        2. Metin Doğan

        3. Agah Rüşen Çetin

        4. Metin Sipahioğlu

        5. Dağlarca Çağlar

        6. Rahmi M. Tay Türk

        7. Mustafa Ömer Topbaş

        8. Özgür Özaktaç

        9. Atakan Altınbaş

        10. Orhan Turan

        11. Selahattin Süleymanoğlu

        12. Ogün Doğan

        13. Şanser Özyıldırım

        14. Taha Gökberk Doğan

        YEDEK ÜYE

        1. Esra Öztürk Çilingir

        2. Ahmet Bulut

        3. Ahmet Murat Emanetoğlu

        4. Ertuğrul Eren Ergen

        5. Barış Öztürk

        6. Mustafa Enes Yıldırım

        7. Aras Bağ

