Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi açıklandı. İşte listede yer alan isimler...
Giriş: 22 Mayıs 2026 - 14:13
Safi'nin listesinde şu isimler yer alıyor:
ASİL ÜYE
1. Ali Aytemiz
2. Metin Doğan
3. Agah Rüşen Çetin
4. Metin Sipahioğlu
5. Dağlarca Çağlar
6. Rahmi M. Tay Türk
7. Mustafa Ömer Topbaş
8. Özgür Özaktaç
9. Atakan Altınbaş
10. Orhan Turan
11. Selahattin Süleymanoğlu
12. Ogün Doğan
13. Şanser Özyıldırım
14. Taha Gökberk Doğan
YEDEK ÜYE
1. Esra Öztürk Çilingir
2. Ahmet Bulut
3. Ahmet Murat Emanetoğlu
4. Ertuğrul Eren Ergen
5. Barış Öztürk
6. Mustafa Enes Yıldırım
7. Aras Bağ
