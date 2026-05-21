Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, HT Spor canlı yayınına konuk oldu. Birbirinden önemli açıklamalarda bulunan Özbek, sözleşmesi sona eren Mauro Icardi ve talipleri olduğu iddia edilen Victor Osimhen hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Dursun Özbek, Icardi'ye teklif yaptıklarını ve cevap beklediklerini belirterek şunları söyledi:

"ICARDI'NİN CEVABINI BEKLİYORUZ"

"Icardi çok önemli bir futbolcumuz. Geldiği günden beri Galatasaray'a çok büyük hizmetler verdi. Şampiyonluklarda çok büyük katkısı var. Bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray'da hak ettiği sevgiyi, saygıyı da gördü. Kendisinin de böyle düşündüğünü biliyorum. O da Galatasaray'ı çok seviyor. Tabi bu sene kontratımızın sonuna geldik. Kendisi ve menajeriyle buluştuk, bir teklif yaptık. Onların cevabını bekliyoruz. Icardi, Uzak Doğu'ya bir seyahate gitti, dönüşte bize cevap verecekler."

"OYNAMA GARANTİSİ İSTİYORUM' DEMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİL"

Soru: Icardi'nin oynama garantisi istediği konuşuluyor, böyle bir şey var mı?

"Böyle bir şey olamaz. 'Sen bu takımda garanti oynayacaksın' diye bir cümle kurulamaz. Her şey o oyuncunun takımda gösterdiği performansa bağlı olarak gelişir. Bu zaten sporun ruhuna da aykırı bir şey. Galatasaray'a gelip, 'ben oynama garantisi istiyorum' demek kimsenin haddi de değil."

"OSIMHEN'İ SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Dursun Özbek, Osimhen'i satmayı ise kesinlikle düşünmediklerini belirtip şunları söyledi:

"Osimhen'e talip çıkarsa satacak mısınız? diye soruyorsanız, hayır. Osimhen Galatasaray'ın önemli bir oyuncusu. Biz şampiyonluk yarışımızda önemli bir oyuncumuzu satmayı düşünmüyoruz. Satmayı düşünmediğiniz birine fiyat biçmek, doğmamış çocuğa don biçmek gibi... Böyle bir şey yok kafamızda."