Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
CHP'ye ilişkin "mutlak butlan" kararının ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, kararın temyize açık olduğunu belirterek sürece hukuk çerçevesinde yaklaşılması gerektiğini söyledi. Gürlek, "İrade milletin, delegenindir, üyelerindir" ifadeleriyle millet iradesine vurgu yaptı.
Giriş: 21 Mayıs 2026 - 18:49 Güncelleme:
CHP'ye ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamalarda bulundu.
Kararın temyize açık olduğunu belirten Gürlek, “Elbette bu kararın temyiz yolu açıktır. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması büyük önem taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.
Millet iradesine vurgu yapan Gürlek, “İrade milletin, delegenindir, üyelerindir. Türkiye demokrasisini hukukla, adaletle, millet iradesine bağlılıkla güçlendirmeye devam edecektir” dedi.
