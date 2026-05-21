Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı

CHP’ye ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamalarda bulundu.

Kararın temyize açık olduğunu belirten Gürlek, “Elbette bu kararın temyiz yolu açıktır. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması büyük önem taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Millet iradesine vurgu yapan Gürlek, “İrade milletin, delegenindir, üyelerindir. Türkiye demokrasisini hukukla, adaletle, millet iradesine bağlılıkla güçlendirmeye devam edecektir” dedi.