CHP için Mutlak Butlan kararı çıktı
Cumhuriyet Halk Partisi'nin istinafa taşınan 38. Olağan Kurultay davasıyla ilgili mutlak butlan kararı çıktı. Kurultay iptal edilerek eski yönetim tedbiren yeniden görevlendirildi
Giriş: 21 Mayıs 2026 - 17:28
Cumhuriyet Halk Partisi'nin istinafa taşınan 38. Olağan Kurultay davasıyla ilgili mutlak butlan kararı çıktı. Kurultay iptal edilerek eski yönetim tedbiren yeniden görevlendirildi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve iade edilecek. Özgür Özel ve parti yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Detaylar geliyor...
