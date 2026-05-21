Ege Kökenli: Allah ondan aldığını buna versin

Aslı Şafak, Bloomberg HT'de yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programında ünlü oyuncu Ege Kökenli'yi ağırladı.

22 Mayıs 2025’te henüz 5.5 aylık hamileyken bebeğini kaybeden ve yakın zamanda yeniden anne olan oyuncu Ege Kökenli, hamilelik sürecine dair konuşarak yaşadığı zorlu günleri ve anne olmanın mutluluğunu anlattı.

"İSMİNİ SAKLIYORMUŞUM GİBİ ALGILANDI"

Anne olmanın kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını belirten Ege Kökenli, kızına 'Tal' adını verdiklerini ilk kez açıklayarak bu ismin hikâyesini de paylaştı. Oyuncu, "Bir ismi var tabii ki. Ben doğum duyurusunu yaparken ismini belirtmek aklıma gelmedi. Bu durum, ismini saklıyormuşum gibi algılandı. Kızımızın adını Tal koyduk. İsmi seçerken anlamını bilmiyordum ama sonradan çok derin bir anlamı olduğunu öğrendim: 'Derin bir üzüntüden sonra sessizce gelen mutluluk' demekmiş. Tamamen şans eseri seçtiğimiz bu ismin anlamına sonradan hayran kaldım" dedi.

Süreci 'kayıplar yılı' olarak nitelendiren oyuncu, "Allah ondan aldığını buna versin. Bu süreçte dedemi de kaybettim. Dedemin vefatından bir buçuk ay sonra Tal geldi. Hayatta çok da plan yapmamak lazımmış" dedi. Oyuncu, ilk bebeğini kaybettiği dönemde kendisine gelen destek mesajlarının çok kıymetli olduğunu da sözlerine ekledi.

"YAŞADIKLARIMDAN SONRA HAMİLELİĞİMİ TEKRAR DUYURMAK İSTEMEDİM"

Hamileliğini uzun süre kamuoyundan sakladığını belirten Kökenli, "Ben 'Anne Biz Ege’deyiz' projesini yaparken hamileydim ve bunu gizledim. Yaşadıklarımdan sonra hamileliğimi tekrar duyurmak istemedim. Bu süreçte doğal olarak kilo aldım ve sosyal medyada 'Ay buna ne olmuş?', 'Yazık, kilolarını veremedi' gibi pek çok acımasız yorum okudum" açıklamasını yaptı.

"BUNU DAHA ÇOK KADINLAR KADINLARA YAPIYOR"

Özellikle kadınların kadınlara yönelik eleştirilerine dikkat çeken oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: Benim çok güzel bir sebebim vardı. Bir kulağımdan girdi diğerinden çıktı ama hakikaten o kiloları verememiş de olabilirdim. Bunu daha çok kadınlar kadınlara yapıyor.

Programda oyunculuk sektörüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda da bulunan Kökenli, Türkiye’deki deneme çekimi (audition) sistemini eleştirdi. 33 yaşındaki oyunu, "Ülkemizde gerçekten adil ve temiz bir audition sistemi olduğundan emin değilim" diye konuştu.

"TAMAMEN TİCARİ KAYGILARLA KURULMUŞ BİR DÜZEN BU"

Bazı projelerde uygulanan 'kapalı cast' (kapalı oyuncu seçimi) sisteminden dert yanan Kökenli, "Bazı projelerde kapalı cast yapılıyor, ruhumuz bile duymuyor. Halbuki o roller için audition açılması gerekir; o karaktere uyan tüm oyuncular gidip seçmelere katılabilmeli. Ancak sistem kapalı işleyince haberiniz bile olmuyor. Ya projenin galasına davetiye geliyor ya da işi tamamen televizyondan öğreniyorsunuz. Tamamen ticari kaygılarla kurulmuş bir düzen bu. Fakat bu düzenin sürdürülebilir olmadığını zaten hep beraber gördük ve görüyoruz. Günün sonunda önemli olan her zaman hikâyedir" dedi.

Ege Kökenli, 29 Temmuz 2022'de Lior Ahituv ile dünyaevine girmişti.