        Küresel dijital ekonomi yarışında lider Singapur

        Singapur 26 dijital ticaret anlaşmasıyla dünya lideri konumunda yer alırken, Birleşik Arap Emirlikleri 21, Avrupa Birliği 20 anlaşmayla takip ediyor. Güney Kore, Avustralya, İngiltere, Şili, Çin ve ABD'nin de aralarında bulunduğu ülkeler dijital kuralları belirleme yarışını sürdürürken, Türkiye de stratejik adımlarla bu alana güçlü şekilde dahil oluyor. 2001'den bu yana imzalanan 165 dijital ticaret anlaşmasının yarısından fazlası son dört yılda hayata geçti. Veri akışları, e-ticaret, dijital hizmetler ve online ödemeleri düzenleyen bu anlaşmalar, küresel ekonominin geleceğini şekillendiriyor.

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 15:01 Güncelleme:
        Küresel dijital ekonomi yarışı

        Dijital ekonomi artık küresel ticaretin en dinamik alanı haline geldi. Cross-border veri akışları, e-ticaret platformları, dijital hizmetler ve online ödemeler gibi unsurlar dünya ekonomisinin giderek daha büyük bir bölümünü oluştururken, ülkeler de bu alanı düzenleyen kuralları belirlemek için yarışıyor.

        Hinrich Foundation iş birliğiyle hazırlanan ve Digital Policy Alert verilerine dayanan sıralamaya göre dijital ticaret anlaşmalarında liderlik küçük bir grup ülkenin elinde.Singapur 26 tamamlanmış veya müzakere aşamasındaki anlaşmayla açık ara birinci sırada. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 21 anlaşmayla ikinci, Avrupa Birliği 20 anlaşmayla üçüncü sırada. Asya’nın yükselişi dikkat çekici. Güney Kore 18 anlaşmayla dördüncü sırada. Avustralya ve Birleşik Krallık 16’şar, Latin Amerika’nın lideri Şili 15 anlaşmayla listede yer alıyor. Çin ve ABD ise 14’er anlaşmayla sıralamada bulunuyor.

        TÜRKİYE’NİN DİJİTAL TİCARET ATAĞI

        Türkiye, global liderlerin gerisinde olsa da dijital ticaret alanında önemli adımlar atıyor. Singapur, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelerle imzalanan serbest ticaret anlaşmalarında dijital ticaret ve e-ticaret bölümleri yer alıyor. Ülke, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde dijital ekonomi ortaklık anlaşmaları geliştirirken, e-ticaret hacmini 2025’te 4,5-4,6 trilyon TL seviyesine taşıyarak güçlü bir dijital ekonomi ekosistemi oluşturdu.

        Türkiye ayrıca AB Gümrük Birliği’nin modernizasyonu sürecinde dijital ticaret kurallarını önceliklendiriyor. Bu gelişmeler, Türkiye’yi yakın dönemde dijital ticaret anlaşmalarında daha aktif bir oyuncu haline getirebilir.

        DİJİTAL TİCARET ANLAŞMALARI HIZLA ARTIYOR

        Ülkeler son yıllarda dijital ticaret diplomasisine büyük önem veriyor. 2001’den bu yana dünya genelinde 165 dijital ticaret anlaşması imzalandı. Özellikle son dört yılda küresel ölçekteki 2.587 dijital ticaret taahhüdünün yarısından fazlası gerçekleştirildi.2000’li yıllar ve 2010’ların başında nispeten düşük seyreden faaliyet, 2018’den itibaren ivme kazandı. 2023 ve 2025 yılları, yıllık 15 anlaşmayla rekor seviyeye ulaştı.

        VERİ VE TEKNOLOJİ KURALLARINI KİM BELİRLİYECEK?

        Ülkeler artık veri yönetimi, teknoloji standartları ve online ticaret kurallarını belirleyerek gelecekteki küresel ticaretin mimarları olmaya çalışıyor. Bu anlaşmalar sadece bugünkü dijital ekonomiyi değil, yarının ticaret sistemini de şekillendirecek.

        Singapur’un liderliği Asya’nın dijital yönetişimdeki yükselişini gösterirken, Türkiye’nin attığı adımlar da gelişmekte olan ülkeler arasında stratejik bir konumlanma olarak öne çıkıyor.

        *GRAFİK: CAN BAYTAK

