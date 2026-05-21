Yoğun yağış, Zonguldak-İstanbul yolunu da etkiledi
Giriş: 21 Mayıs 2026 - 14:40 Güncelleme:
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sağanak sonrası su ile dolan Zonguldak-İstanbul kara yolunda araç kuyrukları oluştu, ekipler çalışma başlattı.
DHA'nın haberine göre Alaplı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, kentte ulaşımı olumsuz etkiledi.
Zonguldak-İstanbul kara yolunun Yeni Köprü mevkisinde suyla kaplanan yolda sürücüler, araçları ile güçlükle ilerledi.
Yoldaki suyu tahliye etmek için bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Yolda araç kuyrukları oluşurken, tahliye çalışmaları sürüyor.
