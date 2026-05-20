Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
Şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından AFAD toplantısı için yola çıktığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Mide kanaması geçirdiği belirlenen 57 yaşındaki sanatçının yoğun bakımda tedavisi sürüyor
Giriş: 20 Mayıs 2026 - 19:49 Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Haluk Levent, konser sonrasında AFAD ile yapacağı toplantı için yola çıktı. Yolculuk sırasında fenalaşan 57 yaşındaki şarkıcı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede mide kanaması geçirdiği anlaşılan Levent, yoğun bakıma alındı. Sanatçının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ