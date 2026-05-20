Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki

Bakanlık, İsrailli bir bakanın alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarına şiddet uygulaması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, alıkonulan Türk vatandaşlarının ve diğer filo katılımcılarının derhal ve salimen serbest bırakılmaları için ilgili diğer ülkelerle beraber her türlü girişimin yapıldığı belirtildi.

En kısa zamanda sonuç alınması için çabaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrailli bir bakanın, İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz. İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımın baş aktörlerinden olan söz konusu bakan, Netanyahu hükümetinin şiddet odaklı ve barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha alenen göstermiştir."

İTALYA VE FRANSA'DAN TEPKİ

İtalya ve Fransa, İsrail’in Küresel Sumud Filosun’da alıkoyduğu aktivistlere yönelik kötü muamele sonrası İsrail büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırdı.

İtalya ve Fransa, İsrail’in Küresel Sumud Filosun’da alıkoyduğu aktivistlere yönelik kötü muamelesinin ilişkin videonun ortaya çıkmasının ardından harekete geçti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "İsrailli Bakan Ben Gvir’in görüntüleri kabul edilemez. Aralarında çok sayıda İtalyan vatandaşının da bulunduğu bu protestocuların, insan onurunu zedeleyen bu muameleye maruz kalması hoş görülemez" dedi.

Hükümetin üst düzey kanallar üzerinden olaylara karışan İtalya vatandaşlarının derhal serbest bırakılması için gerekli tüm adımları attığını ifade eden Meloni, "İtalya ayrıca, bu protestoculara uygulanan muamele ve İtalyan hükümetinin açık taleplerine gösterilen tam saygısızlık nedeniyle özür talep etmektedir. Bu nedenle, Dışişleri Bakanlığı, İsrail büyükelçisini derhal çağırarak olayla ilgili resmi açıklama isteyecek" dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise, "Bakan Ben Gvir’in videosunda görülenler kesinlikle kabul edilemez ve insan onurunun en temel ilkelerine aykırıdır. Başbakan ile mutabık kalarak, İsrail’in İtalya Büyükelçisini derhal Dışişleri Bakanlığı’na çağırttım" dedi.

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, yaptığı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in aktivistlere yönelik eylemlerini "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, "Öfkemizi ifade etmek ve açıklama almak için Fransa'daki İsrail büyükelçisinin çağrılmasını talep ettim" dedi.

Fransa vatandaşlarının güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayan Barrot, İsrail tarafından gözaltına alınan Fransız aktivistlerin "saygıyla muamele görmesi ve mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılması" gerektiğini açıkladı.

İSPANYA, ÖZÜR DİLENMESİNİ TALEP ETTİ

İspanya, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik "canavarca" muamelesi nedeniyle özür dilemesini talep ederek, İsrail'in Madrid Maslahatgüzarı Dana Erlich'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Almanya'nın başkenti Berlin'deki temasları sırasında düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Albares, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Küresel Sumud Filosu'nun aktivistlerine yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını "canavarca" olarak nitelendirdi.

"Almanya Şansölyeliğinden ayrılırken, Küresel Sumud Filosu üyelerinin, bir İsrail bakanı ve polisi tarafından haksız ve aşağılayıcı bir şekilde muamele gördüğünü gösteren korkunç, insanlık dışı ve utanç verici bir video gördüm." diyen Albares, İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin arasında İspanya vatandaşlarının da olduğunu kaydetti.

Albares, "Bu iğrenç ve utanç verici bir muameledir. Canavarcadır ve İsrail'den kamuoyu önünde özür dilemesini talep ediyorum." dedi.

İsrail'in İspanya'daki en üst düzey diplomatı olan Madrid Maslahatgüzarı Dana Erlich'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ifade eden Albares, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in uluslararası sularda gözaltına alınan aktivistlere yönelik aşağılayıcı muamelesinin en sert şekilde kınandığını" söyledi.

BELÇİKA, İSRAİL BÜYÜKELÇİSİNİ BAKANLIĞA ÇAĞIRDI

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesi nedeniyle İsrail'in Brüksel Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını bildirdi.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, aktivistlere yönelik muameleye ilişkin görüntülerinin son derece rahatsız edici olduğunu belirtti.

İnsanların alıkonulmuş, bağlanmış, yüzüstü yatırılmış halde tutulması ve bir hükümet bakanının onların aşağılanmasını sosyal medyada yayımlamasının kabul edilemez olduğunun altını çizen Prevot, "Gözaltına alınanlar arasında Belçika vatandaşları da bulunuyor. Bu durum kabul edilemez. En temel insan onuru standartlarını ihlal ediyor. Tüm gözaltındakilere onurlu şekilde muamele edilmeli ve derhal serbest bırakılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Prevot, "Öfkemizi iletmek ve açıklama talep etmek amacıyla Belçika’daki İsrail Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını istedim." bilgisini verdi.

Ayrıca Belçika vatandaşlarına acilen konsolosluk erişimi sağlanması talimatı verdiğine dikkati çeken Prevot, Gazze’deki insani durumun felaket boyutunda olmaya devam ettiğini ve uluslararası toplumun tüm dikkatini gerektirdiğini vurguladı.

Prevot, ülkesinin, bu konuya dikkat çekmek için tüm diplomatik kanallar üzerinden aktif olmaya devam edeceğini bildirdi.

İsrailli Bakan Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyuluyor.