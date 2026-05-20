Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tarkan'dan Emre Kaya'ya tepki gösteren hayranına: Paylaşımın içimin yağlarını eritti

        Tarkan'dan, Emre Kaya'ya tepki gösteren hayranına: Paylaşımın içimin yağlarını eritti

        Şarkıcı Emre Kaya'nın, "Tarkan besteci değil" açıklamasına, Megastar'dan yanıt gecikmedi. Bestelerini öven Faruk Teymur isimli bir sosyal medya kullanıcısının açıklamalarına kayıtsız kalamayan Tarkan, "Beni bilen iyi bilir, ben de kendimi iyi bilirim ve kendimi müdafaa etmek gibi gereksiz gayretlere de hiç girmem ama senin bu paylaşımın içimin yağlarını eritti" yorumunu yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 13:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İçimin yağları eridi"

        Müzik dünyasındaki erkek sanatçıların bestecilik performanslarını değerlendiren şarkıcı Emre Kaya, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sektördeki pek çok ismi başarılı birer besteci olarak nitelendiren Kaya; Tarkan'ın ise şarkı yazarı olduğunu fakat gerçek anlamda bir besteci olmadığını ileri sürdü.

        Emre Kaya
        Emre Kaya

        Emre Kaya'nın bu yorumları, sosyal medyada geniş bir tartışma dalgası başlattı. Tartışmaya dahil olan içerik üreticisi Faruk Teymur, Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' ve 'Ay' gibi hem kendisinin seslendirdiği hem de Ajda Pekkan, Bülent Ersoy ve Sibel Can gibi isimlere verdiği popüler bestelerini hatırlatarak Kaya'ya sert tepki gösterdi. Teymur, "Mert Demir bile besteci, Tarkan değil diyor. 'Kuzu Kuzu'yu kim yaptı? 'Kuzu Kuzu' Türk popunun en iyi şarkılarından biri. Yani devrim, anladın mı? 'Ay' şarkısını kim yaptı? Ya şu besteyi kim yaptı ya? 'Ölürüm Sana' diye bir şarkı var. Yemin ediyorum belki Michael Jackson o şarkıyı dinlemiş olsaydı, dinlemişse de belki, ya derdi ki 'Ağabey bunu nasıl ben yapmadım ya?' 'Salına Salına', 'Sinsice', 'Kır Zincirlerini', 'Unutmamalı...' Sezen Aksu'yla beraber yapmışlar 'İnci Tanem', anladın mı? Bugün bile milli takım marşı var, 24 sene önce yaptığı. Onun bestesini kim yaptı, sen mi yaptın? 'Aşk' diye bir şarkısı var, 'Aşk'... Dinledin mi? Nasıl bir beste? 'Ayrılık Zor' diye bir şarkısı var mesela, o besteyi kim yaptı? Neyse yeter. Bülent Ersoy bilmiyor Tarkan'ın besteci olmadığını, sen biliyorsun. Bülent Ersoy'a iki tane şarkı vermiş, Spotify'da en çok dinlenen şarkıları Bülent Ersoy'un o şarkıları. Sibel Can'a vermiş 'Çakmak Çakmak', 'Çantada Keklik' falan... Ajda Pekkan'a vermiş 'Yakar Geçerim' diye, 2011 yılını yaktı geçti şarkı. Ama Tarkan besteci değil..." açıklamasını yaptı.

        REKLAM
        Tarkan
        Tarkan

        "BENİ BİLEN BİLİR"

        Sosyal medyada hızla yayılan bu video, kısa sürede Tarkan'ın da dikkatini çekti. Teymur'un videosuna yorum yapan Tarkan, "Çok teşekkür ederim Faruk kardeş. Paylaşımın mutlu etti. Beni bilen iyi bilir, ben de kendimi iyi bilirim ve kendimi müdafaa etmek gibi gereksiz gayretlere de hiç girmem ama senin bu paylaşımın içimin yağlarını eritti ne yalan söyleyeyim. Çok sevgiler" ifadelerini kullandı.

        İREM DERİCİ'DEN DESTEK

        Şarkıcı İrem Derici de "Benim içimin de dışımın da yağları eridi! Bazılarına haddini bildirmek gerçekten lazım" diyerek Tarkan'a destek çıktı.

        İrem Derici
        İrem Derici
        ÖNERİLEN VİDEO

        Bergüzar Korel: Ağlıyordum derken yalan değildi!

        4 ayda 20 kilo veren ünlü oyuncu, Bergüzar Korel spor yaptığı anları paylaştı. Korel, "Ağlıyordum derken yalan değildi!" dedi

        #tarkan
        #Emre Kaya
        #Faruk Teymur
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        Sepet yapmanın önemi ortaya çıktı
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Köpeğe çarpmadı ama 6 yaşındaki kızları öldü!
        Köpeğe çarpmadı ama 6 yaşındaki kızları öldü!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"