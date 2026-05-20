Tarkan'dan, Emre Kaya'ya tepki gösteren hayranına: Paylaşımın içimin yağlarını eritti

Müzik dünyasındaki erkek sanatçıların bestecilik performanslarını değerlendiren şarkıcı Emre Kaya, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sektördeki pek çok ismi başarılı birer besteci olarak nitelendiren Kaya; Tarkan'ın ise şarkı yazarı olduğunu fakat gerçek anlamda bir besteci olmadığını ileri sürdü.

Emre Kaya'nın bu yorumları, sosyal medyada geniş bir tartışma dalgası başlattı. Tartışmaya dahil olan içerik üreticisi Faruk Teymur, Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' ve 'Ay' gibi hem kendisinin seslendirdiği hem de Ajda Pekkan, Bülent Ersoy ve Sibel Can gibi isimlere verdiği popüler bestelerini hatırlatarak Kaya'ya sert tepki gösterdi. Teymur, "Mert Demir bile besteci, Tarkan değil diyor. 'Kuzu Kuzu'yu kim yaptı? 'Kuzu Kuzu' Türk popunun en iyi şarkılarından biri. Yani devrim, anladın mı? 'Ay' şarkısını kim yaptı? Ya şu besteyi kim yaptı ya? 'Ölürüm Sana' diye bir şarkı var. Yemin ediyorum belki Michael Jackson o şarkıyı dinlemiş olsaydı, dinlemişse de belki, ya derdi ki 'Ağabey bunu nasıl ben yapmadım ya?' 'Salına Salına', 'Sinsice', 'Kır Zincirlerini', 'Unutmamalı...' Sezen Aksu'yla beraber yapmışlar 'İnci Tanem', anladın mı? Bugün bile milli takım marşı var, 24 sene önce yaptığı. Onun bestesini kim yaptı, sen mi yaptın? 'Aşk' diye bir şarkısı var, 'Aşk'... Dinledin mi? Nasıl bir beste? 'Ayrılık Zor' diye bir şarkısı var mesela, o besteyi kim yaptı? Neyse yeter. Bülent Ersoy bilmiyor Tarkan'ın besteci olmadığını, sen biliyorsun. Bülent Ersoy'a iki tane şarkı vermiş, Spotify'da en çok dinlenen şarkıları Bülent Ersoy'un o şarkıları. Sibel Can'a vermiş 'Çakmak Çakmak', 'Çantada Keklik' falan... Ajda Pekkan'a vermiş 'Yakar Geçerim' diye, 2011 yılını yaktı geçti şarkı. Ama Tarkan besteci değil..." açıklamasını yaptı.

"BENİ BİLEN BİLİR"

Sosyal medyada hızla yayılan bu video, kısa sürede Tarkan'ın da dikkatini çekti. Teymur'un videosuna yorum yapan Tarkan, "Çok teşekkür ederim Faruk kardeş. Paylaşımın mutlu etti. Beni bilen iyi bilir, ben de kendimi iyi bilirim ve kendimi müdafaa etmek gibi gereksiz gayretlere de hiç girmem ama senin bu paylaşımın içimin yağlarını eritti ne yalan söyleyeyim. Çok sevgiler" ifadelerini kullandı.

İREM DERİCİ'DEN DESTEK

Şarkıcı İrem Derici de "Benim içimin de dışımın da yağları eridi! Bazılarına haddini bildirmek gerçekten lazım" diyerek Tarkan'a destek çıktı.

