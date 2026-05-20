Türkiye'nin evlilik haritası: İşte dünyaevine en geç ve en erken giren iller
Türkiye'nin evlilik haritası netleşti. Ortalama evlenme yaşının kadınlarda 26, erkeklerde ise 28,5 olduğu Türkiye'de, bazı şehirler evlilik için acele ederken bazıları ise süreci erteliyor. Peki, en erken ve en geç evlenen iller hangileri? İşte dikkat çeken o veriler.
Türkiye’de evlilik kararları sadece duygularla değil; eğitim, kariyer ve yaşam tarzı gibi faktörlerle şekilleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son verilere göre, ülke genelinde ortalama evlenme yaşı kadınlarda 26, erkeklerde 28,5 civarında seyrediyor. Ancak bu ortalamanın arkasında iller arasında çarpıcı farklılıklar bulunuyor. Bazı şehirler evlilik için acele ederken, diğerlerinde gençler aile kurmayı erteliyor. İşte, ilk evlenme yaşının en yüksek ve en düşük olduğu iller…
EN GEÇ EVLENEN İLLER
Kadın ve erkeklerin ilk evlilik yaşının en yüksek olduğu iller belli oldu. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de en geç evlenilen il Tunceli oldu. Tunceli’de ortalama evlilik yaşı kadınlarda 29,6 iken, erkeklerde 32,4 olarak kayıtlara geçti.
Tunceli’yi takip eden il Rize oldu. Rize’de kadınların ortalama 27,4, erkeklerin ise 29,9 yaşında evlendiği tespit edildi.
Ortalama evlilik yaşının kadınlarda 26,8, erkeklerde 29,7 olduğu Muğla ise 3. sırada yer aldı.
Bu illerde eğitim sürelerinin uzunluğu, iş gücü piyasasına katılım ve bireysel yaşam tercihlerinin evlilik kararını geciktirdiği gözlemleniyor.
EN ERKEN EVLENEN İLLER
TÜİK verileri, bazı illerde evlilik yaşının Türkiye ortalamasının oldukça altında kaldığını gösteriyor. Genç yaşta aile kurma eğiliminin en yüksek olduğu iller şu şekilde:
Kadınlarda En Erken Evlenenler
Ağrı: 23,8
Muş: 24,1
Gaziantep: 24,1
Erkeklerde En Erken Evlenenler
Şanlıurfa: 26,4
Gaziantep: 26,9
Ağrı: 27,5
Bu iller genel olarak daha geleneksel sosyal yapılar barındırıyor ve genç yaşta evlilik eğilimleri daha yaygın.
EVLENME HIZINDA ZİRVE GAZİANTEP'İN
Nüfusa oranla en çok ve en az nikah kıyılan (Kaba Evlenme Hızı) şehirler de netleşti. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısına bakıldığında Türkiye'nin en hareketli şehri Gaziantep oldu.
Evlilik Oranı En Yüksek İller
Gaziantep: binde 7,76 (Türkiye lideri)
Osmaniye: binde 7,68
Şanlıurfa: binde 7,50
(Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Aksaray ve Konya evlilik hızının en yoğun olduğu diğer iller).
Evlilik Oranı En Düşük İller
Tunceli: binde 4,18 (Evlilik oranının en düşük olduğu il)
Gümüşhane: binde 4,58
Ardahan: binde 4,67
(Edirne, Sinop, Giresun, Artvin ve Çankırı evlilik hızının en düşük seyrettiği diğer iller).
YABANCI GELİN VE DAMATLARDA SÜRPRİZ UYRUKLAR
Sınırlar arası nikahlarda yabancı gelinlerin sayısı, yabancı damatları neredeyse 5'e katladı. Toplamda 5 bin 347 yabancı damat ve 28 bin 646 yabancı gelin dünya evine girdi.
Yabancı Damatlar: İlk sırayı %21,9 ile Alman damatlar aldı.
Yabancı Gelinler: İlk sırayı %12,4 ile Özbekistanlı gelinler aldı.
BOŞANMA ORANI EN DÜŞÜK İL: MARDİN
Evlilik oranlarının aksine, boşanma hızının en düşük olduğu bölgeler Doğu ve Güneydoğu Anadolu oldu.
Türkiye genelinde kaba boşanma hızı binde 2,26 olurken, boşanma oranının en düşük olduğu il Mardin olarak kayıtlara geçti. Mardin'i sırasıyla Bayburt, Bingöl ve Batman izledi.
TÜRKİYE’NİN EVLİLİK TABLOSU NE ANLATIYOR?
TÜİK verileri, Türkiye’de evlilik yaşının eğitim, kariyer fırsatları ve kültürel alışkanlıklarla doğrudan ilgili olduğunu gösteriyor. Büyükşehirlerde eğitim ve iş hayatı nedeniyle evlilik planları ertelenirken, geleneksel yapının korunduğu bölgelerde daha genç yaşta aile kurma tercihi devam ediyor. Özetle Türkiye’nin evlilik haritası, ülkedeki değişen yaşam biçimlerini ve bölgesel farklılıkları net bir şekilde ortaya koyuyor.
Görsel kaynak: iStock