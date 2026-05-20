EN GEÇ EVLENEN İLLER

Kadın ve erkeklerin ilk evlilik yaşının en yüksek olduğu iller belli oldu. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de en geç evlenilen il Tunceli oldu. Tunceli’de ortalama evlilik yaşı kadınlarda 29,6 iken, erkeklerde 32,4 olarak kayıtlara geçti.

Tunceli’yi takip eden il Rize oldu. Rize’de kadınların ortalama 27,4, erkeklerin ise 29,9 yaşında evlendiği tespit edildi.

Ortalama evlilik yaşının kadınlarda 26,8, erkeklerde 29,7 olduğu Muğla ise 3. sırada yer aldı.

Bu illerde eğitim sürelerinin uzunluğu, iş gücü piyasasına katılım ve bireysel yaşam tercihlerinin evlilik kararını geciktirdiği gözlemleniyor.