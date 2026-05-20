        Haberler Dünya Rusya'dan Çin'e kritik ziyaret: Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin lideri Xi ile bir araya geldi | Dış Haberler

        Rusya'dan Çin'e kritik ziyaret: Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin lideri Xi ile bir araya geldi

        Çin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkanı Trump'ı ağırlamasından günler sonra Pekin'de bu kez Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Putin'i görkemli bir törenle karşılayan Xi, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada "Ortadoğu'daki savaşı durdurmak zorunlu, müzakereler özellikle önemli" dedi. Putin ise açılış konuşmasında iki ülke ilişkilerinin "eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye" ulaştığını söyledi ve Moskova'nın "güvenilir bir enerji tedarikçisi" olduğunu belirtti

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 07:22
        Putin ve Xi bir arada

        Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bu sabah Pekin'de görkemli bir törenle karşıladı. Görüşme, Çin liderinin aynı mekanda yalnızca birkaç gün önce ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırlamasının hemen ardından gerçekleşti.

        Trump ziyaretinden bu kadar kısa süre sonra düzenlenen Xi-Putin buluşmasının hem görüntüleri hem de sonuçları uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

        Çinli askerler tören düzeninde yerlerini alırken, askeri bando Pekin'in merkezindeki Büyük Halk Salonu'nda Rusya ve Çin milli marşlarını çaldı. Rus ve Çin bayrakları sallayan çocuklar, iki lider salona girmeden önce Çince "Hoş geldiniz, hoş geldiniz!" diye tezahürat yaptı.

        Ortaya çıkan görüntüler, geçen hafta Trump ile Xi arasında Pekin'de gerçekleşen yüksek zirveyi hatırlattı. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin liderleri o görüşmede ticaret ve yatırımlardan İran krizine ve Tayvan meselesine kadar birçok başlığı ele almıştı.

        ÖNCE DAR KAPSAMLI ARDINDAN GENİŞ KATILIMLI GÖRÜŞME

        Xi ile Putin arasındaki temaslar, hassas konuların ele alındığı daha az sayıda yetkilinin katıldığı kısa bir "dar formatlı toplantı" ile başladı. Ardından iki lider, heyetlerinin de katıldığı "geniş formatlı görüşmeye" geçti.

        Putin'i salı akşamı Pekin'e inişinde karşılayan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin de Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile görüşmesi bekleniyor.

        Çin devlet medyasına göre Xi, açılış konuşmasında iki ülkenin ulusal kalkınma ve yeniden canlanma süreçlerinde birbirine destek olması gerektiğini söyledi. Xi ayrıca dünyanın yeniden "orman kanunlarına" dönme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

        Görüşme öncesinde konuşan Çin lideri Xi, Putin'e Orta Doğu'daki durum hakkında müzakerenin önemli olduğunu ve savaşı durdurmanın zorunlu olduğunu söyledi.

        Putin ise açılış konuşmasında iki ülke ilişkilerinin "eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye" ulaştığını savundu. Rus lider, Orta Doğu'daki kriz sürerken Moskova'nın "güvenilir bir enerji tedarikçisi" olmaya devam ettiğini söyledi ve Xi'yi gelecek yıl Rusya'ya davet etti.

        GÜNDEMDE TİCARET VE ENERJİ VAR

        Ukrayna savaşının maliyetleri nedeniyle yaptırımlar altındaki Rus ekonomisi giderek daha fazla baskı altında kalırken, karşılıklı ticaret ve yatırım başlıklarının Putin açısından görüşmelerin merkezinde yer alması bekleniyor.

        Xi Jinping'in dünya liderlerini hangi ortamda ve nasıl ağırladığı, genellikle Çin liderinin konuğuna verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle Putin ile yapılan görüşmenin hem sembolik yönü hem de ortaya çıkacak sonuçları, Trump ziyaretinin hemen ardından gerçekleşmesi nedeniyle daha da dikkatle inceleniyor.

