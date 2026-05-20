        Haberler Keşfet İnternetin en gizemli bulmacalarından biri: Cicada 3301 kim tarafından yayınlandı, ne anlatıyordu?

        İnternetin en gizemli bulmacalarından biri: Cicada 3301 kim tarafından yayınlandı, ne anlatıyordu?

        2012'de internette ortaya çıkan Cicada 3301, şifreli mesajlar, gizli ipuçları ve gerçek dünyaya uzanan bulmacalarıyla dijital çağın en büyük gizemlerinden birine dönüştü. Yıllardır süren tartışmalara rağmen, bu oluşumun arkasında kimin olduğu hâlâ bilinmiyor.

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 07:59 Güncelleme:
        1

        İnternetin en büyük gizemlerinden biri

        2012 yılının ocak ayında internet kullanıcıları, 4chan adlı forum sitesinde paylaşılan siyah bir görselle karşılaştı. Görselde yalnızca kısa bir mesaj vardı:

        “En zeki insanları arıyoruz.”

        Mesajın altında ise gizemli bir imza bulunuyordu: Cicada 3301.

        İlk bakışta sıradan bir internet şakası gibi görünen paylaşım, kısa süre içinde dünyanın en büyük dijital gizemlerinden birine dönüştü.

        Fotoğraf: Vikipedi/Kamu malı

        2

        Bulmacalar internetten taştı

        Paylaşılan görselin içinde gizli şifreler olduğu fark edildiğinde binlerce kişi çözüm üretmeye başladı. Ancak olay sadece bilgisayar başında ilerlemiyordu.

        Bulmacaları takip eden kullanıcılar, dünyanın farklı şehirlerinde bırakılmış QR kodlu posterler bulduklarını söyledi. Bazı ipuçlarının gerçek sokaklara yerleştirildiği iddia edildi.

        The Guardian’ın aktardığına göre süreç; kriptografi, steganografi ve karmaşık internet araçlarını içeren çok katmanlı bir yapıya sahipti.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        3

        Çözmek için ileri seviye bilgi gerekiyordu

        Cicada 3301’un en dikkat çekici tarafı, bulmacaların alışılmış internet oyunlarından çok daha zor olmasıydı.

        Katılımcıların bazı aşamalarda:

        şifre çözmesi,

        veri gizleme tekniklerini kullanması,

        PGP anahtarlarını anlaması,

        Tor ağına erişmesi gerekiyordu.

        Rolling Stone yazarı David Kushner, olayın bu yüzden sıradan bir internet eğlencesi gibi görülmediğini belirtiyordu. Çünkü bulmacalar ciddi teknik bilgi ve sabır istiyordu.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        4

        İstihbarat teorileri ortaya çıktı

        Bulmacaların yapısı nedeniyle internette en çok konuşulan teori, bunun bir işe alım sistemi olduğu yönündeydi.

        Bazı kullanıcılar, Cicada 3301’un istihbarat kurumları ya da hacker grupları tarafından yetenekli insanları bulmak için hazırlanmış olabileceğini düşündü.

        Ancak bugüne kadar bunu doğrulayan hiçbir resmi kanıt ortaya çıkmadı.

        Kaynaklarda, grubun kim olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        5

        Sanat projesi olduğu da düşünüldü

        Bir başka görüşe göre Cicada 3301, internet çağının en büyük dijital sanat projelerinden biriydi.

        Çünkü olayın etrafında oluşan atmosfer dikkat çekiyordu:

        gizli mesajlar,

        semboller,

        anonim paylaşımlar,

        karanlık internet estetiği

        birçok kişiye alternatif gerçeklik oyunu hissi verdi.

        Financial Times’ın incelediği podcast çalışmalarında da, Cicada’nın hâlâ çözülememesinin internet kültüründeki etkisini sürdürdüğü vurgulanıyordu.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        6

        Sessizliğe bürünen kullanıcılar

        Cicada 3301 gizemini büyüten en dikkat çekici detaylardan biri de, bazı kullanıcıların belirli aşamalara kadar ilerledikten sonra deneyimlerini paylaşmayı bırakması oldu.

        Rolling Stone’da yayımlanan araştırmaya göre, bazı katılımcılar bir noktadan sonra forumlardan tamamen uzaklaştı. Bu durum internette yıllarca yeni teorilerin ortaya çıkmasına neden oldu.

        Bazı kullanıcılar gerçekten seçildiklerini düşünürken, bazıları bunun sadece internet efsanesine dönüşen bir söylenti olduğunu savundu.

        Ancak kaynaklarda, bu kişilerin gizli bir organizasyona katıldığına dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        7

        Gizem hâlâ tamamen çözülmedi

        Cicada 3301 sonraki yıllarda yeni bulmacalar paylaşmaya devam etti. Ancak grubun kim olduğu hiçbir zaman açıklanmadı.

        Olayın gerçek kısmı belgelenmiş durumda:

        Bulmacalar gerçekten yayımlandı.

        Şifreli mesajlar kullanıldı.

        İnsanlar bunları çözmeye çalıştı.

        Bazı fiziksel posterler bulundu.

        Fakat internette dolaşan birçok iddia hâlâ kanıtlanabilmiş değil.

        Bugün bile Cicada 3301, internet tarihinin en büyük dijital gizemlerinden biri olarak görülüyor.

        Aradan yıllar geçmesine rağmen Cicada 3301’un arkasında kimin olduğu hâlâ bilinmiyor.

        Haber kaynak: Financial Times, The Guardian, Rolling Stone / David Kushner

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

