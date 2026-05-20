        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABER: Ayşen Aycan Begdeda 10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında | Son dakika haberleri

        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!

        Denizli'de, 10 yıl önce bir anda ortadan kaybolan 21 yaşındaki Ayşen Aycan Begdeda dosyasıyla ilgili olarak, 8 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Genç kadının, aralarında eski eşi Turgay B.'nin de bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 07:34 Güncelleme:
        Denizli'de, edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı tarafından faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

        ANİDEN ORTADAN KAYBOLDU

        İHA ve AA'daki habere göre başsavcılık, 2016 yılında Çivril'de aniden ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ayşen Aycan Begdeda'nın (21) dosyasını raftan indirdi.

        CİNAYET ŞÜPHESİ SAPTANDI

        Cumhuriyet Savcılığının titizlikle yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından, cinayet şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili operasyon için düğmeye basıldı.

        BOŞANDIĞI EŞ İLE 5 KİŞİ GÖZALTINDA

        Sabah erken saatlerde belirlenen 8 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, aralarında Ayşen Begdeda'nın kaybolduğu dönemde boşandığı eski eşi Turgay B.'nin de bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından Çivril Adliyesi'ne sevk edildikleri ve buradaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        10 yıllık sır perdesini aralamak için başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak yürütüldüğü ve yeni gözaltıların olabileceği belirtildi.

        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Eski kocası öldürmüş!

        Konya'da, geçen yıl kaybolan 43 yaşındaki Muazzez Bayhan'ın, cezaevinden izinli çıkıp firar eden boşandığı 46 yaşındaki Münür Turhan tarafından başından tabancayla vurularak öldürülüp, dere yatağına gömüldüğü ortaya çıktı. 40'ın üzerinde suç kaydı olan Turhan'ın, 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası oldu...
