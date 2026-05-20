10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
Denizli'de, 10 yıl önce bir anda ortadan kaybolan 21 yaşındaki Ayşen Aycan Begdeda dosyasıyla ilgili olarak, 8 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Genç kadının, aralarında eski eşi Turgay B.'nin de bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
Denizli'de, edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı tarafından faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
ANİDEN ORTADAN KAYBOLDU
İHA ve AA'daki habere göre başsavcılık, 2016 yılında Çivril'de aniden ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ayşen Aycan Begdeda'nın (21) dosyasını raftan indirdi.
CİNAYET ŞÜPHESİ SAPTANDI
Cumhuriyet Savcılığının titizlikle yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından, cinayet şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili operasyon için düğmeye basıldı.
BOŞANDIĞI EŞ İLE 5 KİŞİ GÖZALTINDA
Sabah erken saatlerde belirlenen 8 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, aralarında Ayşen Begdeda'nın kaybolduğu dönemde boşandığı eski eşi Turgay B.'nin de bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından Çivril Adliyesi'ne sevk edildikleri ve buradaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
10 yıllık sır perdesini aralamak için başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak yürütüldüğü ve yeni gözaltıların olabileceği belirtildi.