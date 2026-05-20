        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde: 61 şüpheliden 59'u yakalandı

        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde: 61 şüpheliden 59'u yakalandı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Paymix soruşturması kapsamında düzenlenen "Paymix-4" operasyonunda 61 şüpheliden 59'u yakalandı. Operasyonda çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulurken, yüzlerce banka ve kripto para hesabı da bloke edildi

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 09:54
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları kapsamında yürütülen Paymix soruşturması çok yönlü olarak sürdürülüyor.

        Soruşturmanın önceki aşamalarında gerçekleştirilen Paymix-1, Paymix-2 ve Paymix-3 operasyonlarında, yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal ve teknik altyapı sağladığı değerlendirilen kişi ve şirketlere yönelik adli işlemler uygulanmış, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el koyma ve bloke tedbirleri getirilmişti. Bazı şirketlere ise TMSF kayyım olarak atanmıştı.

        Paymix-3 operasyonunda ele geçirilen dijital altyapı ve sunucu sistemleri üzerinde yapılan teknik incelemelerde, çok sayıda yasa dışı bahis sitesine ait veri, kullanıcı kaydı, banka hesabı ve dijital materyal tespit edilmişti.

        Devam eden soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan incelemelerde; yasa dışı bahis organizasyonunun operasyonel işleyişinde kullanılan VPN ve RDP erişim kayıtları, IP-GSM eşleşmeleri, uzak masaüstü kullanıcı profilleri, Telegram verileri, tarayıcı geçmişleri ile finans, banka, canlı destek, VIP ve fraud birimlerine ilişkin dijital izlere ulaşıldı.

        Soruşturmada ayrıca, bazı şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen kripto varlık adresleri de tespit edildi. Bu adreslere, organizasyon içerisindeki görevler karşılığında ödeme, maaş ve hak ediş niteliğinde kripto varlık transferleri yapıldığına ilişkin bulgular elde edildi. Söz konusu transferlerin, suç gelirlerinin aktarılması ve aklanması kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

        Teknik ve mali bulguların birlikte değerlendirilmesi sonucunda, yasa dışı bahis sitelerinin dijital altyapısına erişim sağladıkları, organizasyonun teknik, finansal, operasyonel ve iletişim süreçlerinde rol aldıkları ve bu faaliyetler karşılığında kripto varlık üzerinden gelir elde ettikleri değerlendirilen 61 şüpheli belirlendi.

        Bu kapsamda “Paymix-4” operasyonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ankara, Eskişehir, Manisa, Muğla, İzmir ve Antalya İl Jandarma Komutanlıklarının katılımıyla 20 Mayıs 2026’da eş zamanlı gerçekleştirildi.

        Operasyonda şüphelilerin yakalanmasına, suç delillerinin ele geçirilmesine ve dijital materyallerin muhafaza altına alınmasına yönelik arama, el koyma ve yakalama işlemleri yapıldı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

        59 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Operasyon sonucunda 61 şüpheliden 59’u yakalanırken, firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut ile 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. Ayrıca 61 kişiye ait 657 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yasa dışı bahis faaliyetleri, suç gelirlerinin aklanması ve suç örgütlerinin dijital-finansal altyapılarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

