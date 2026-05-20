Çoğumuz farkında değiliz: Tükenmişliğin nedeni görünmez mesai! İşte evdeki ‘zihinsel yük’ü azaltmanın yolları

8 FARKLI ZİHİNSEL YÜK TÜRÜ VAR

Ruppanner’ın araştırmalarına göre kadınların taşıdığı zihinsel yük 8 ana kategoriye ayrılıyor:

1. Ev ve Aile Planlaması

Ev ve aile hayatının sorunsuz işlemesi için yapılan görünmez planlama ve hatırlatma işleri, çoğu zaman fark edilmiyor. Günlük yemek planı, çamaşır takibi, alışveriş listesi hazırlamak gibi görevler, kadınların zaman ve enerjisini tüketiyor.

2. Duygusal Destek Sağlama

Aile ve arkadaşların ruh halini takip etmek ve onları desteklemek, zihinsel yükün büyük bir kısmını oluşturuyor. Çocuğun okul başarısını motive etmek veya eşin moralini yükseltmek gibi görevler, görünmez ama yıpratıcı bir emek gerektiriyor.

3. Sosyal Bağları Güçlendirme

Aile ve arkadaşlarla güçlü sosyal bağlar kurmak da kadınların yüküne ekleniyor. Arkadaş ve akraba ziyaretlerini planlamak, aile toplantılarını organize etmek gibi sorumluluklar, hem zaman hem de zihinsel enerji harcatıyor.

4. Özel Anlar Organize Etme

Gelenekleri sürdürmek, özel günleri planlamak, ailede anlamlı anlar yaratmak da zihinsel yükün bir parçası. Noel, doğum günleri, bayram hazırlıkları, özel yemekler veya sürpriz etkinlikler, fiziksel işin ötesinde planlama ve emek gerektiriyor.