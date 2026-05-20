Çoğumuz farkında değiliz: Tükenmişliğin nedeni görünmez mesai! İşte evdeki ‘zihinsel yük’ü azaltmanın yolları
Ev işleri sadece çamaşır, bulaşık veya yemekten ibaret değil. Her şeyi önceden düşünmek, planlamak ve organize etmek gibi görünmez görevler kadınların zihnini de yoruyor. Uzmanlar, bu zihinsel yükün (mental load) farkına varmanın ve paylaşmanın tükenmişliği azaltabileceğini söylüyor. Peki, evdeki bu gizli yükle nasıl başa çıkabilirsiniz?
Günlük hayatın hızlı temposunda çoğu kadın, gün boyu bitmek bilmeyen fiziksel ev işlerini üstleniyor. Ancak temizlik, yemek veya çamaşır gibi göz önünde olan bu sorumluluklar madalyonun sadece bir yüzü. Kadınlar, tüm bu koşturmacanın ötesinde, evin sorunsuz işleyişini sağlamak için sürekli planlama, hatırlama ve organize etme gibi çok daha yorucu bir mesai harcıyor.
Sosyolojide 'zihinsel yük' (mental load) olarak adlandırılan bu kavram, görünmez bir şekilde büyüyor. Melbourne Üniversitesi sosyoloji profesörü Leah Ruppanner’a göre bu yük, tam sekiz farklı alana yayılıyor ve çoğu zaman fark edilmeden kadınların üzerinde birikiyor. Ruppanner, bu yükün farkına varıp paylaşmanın hem kadınları hem de aileleri rahatlatabileceğini vurguluyor.
EVDE SANKİ İKİNCİ BİR İŞ VAR: ZİHİNSEL YÜK NEDİR?
Zihinsel yük, basitçe ev işleri değil; çocuğun okul planından aile yemeklerinin organize edilmesine, özel anların yaratılmasından duygusal destek sağlamaya kadar uzanan karmaşık bir bilişsel iş. Bu yük çoğu zaman görünmez, sınırsız ve sonu olmayan bir döngüye dönüşüyor.
8 FARKLI ZİHİNSEL YÜK TÜRÜ VAR
Ruppanner’ın araştırmalarına göre kadınların taşıdığı zihinsel yük 8 ana kategoriye ayrılıyor:
1. Ev ve Aile Planlaması
Ev ve aile hayatının sorunsuz işlemesi için yapılan görünmez planlama ve hatırlatma işleri, çoğu zaman fark edilmiyor. Günlük yemek planı, çamaşır takibi, alışveriş listesi hazırlamak gibi görevler, kadınların zaman ve enerjisini tüketiyor.
2. Duygusal Destek Sağlama
Aile ve arkadaşların ruh halini takip etmek ve onları desteklemek, zihinsel yükün büyük bir kısmını oluşturuyor. Çocuğun okul başarısını motive etmek veya eşin moralini yükseltmek gibi görevler, görünmez ama yıpratıcı bir emek gerektiriyor.
3. Sosyal Bağları Güçlendirme
Aile ve arkadaşlarla güçlü sosyal bağlar kurmak da kadınların yüküne ekleniyor. Arkadaş ve akraba ziyaretlerini planlamak, aile toplantılarını organize etmek gibi sorumluluklar, hem zaman hem de zihinsel enerji harcatıyor.
4. Özel Anlar Organize Etme
Gelenekleri sürdürmek, özel günleri planlamak, ailede anlamlı anlar yaratmak da zihinsel yükün bir parçası. Noel, doğum günleri, bayram hazırlıkları, özel yemekler veya sürpriz etkinlikler, fiziksel işin ötesinde planlama ve emek gerektiriyor.
5. Hedef-Fırsat Desteği
Çocukların ve eşin tutkularını ve hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak da kadınların zihinsel yüküne dahil. Örneğin, çocuğu hobilerine kaydettirmek veya eşin kariyerine zaman ayırmasına destek olmak uzun vadede aile yaşamının planlamasını gerektiriyor.
6. Kendine Özen Gösterme
Fiziksel ve zihinsel sağlığı korumak, egzersiz yapmak, uyku düzenini sağlamak, kişisel bakım rutinlerini sürdürmek de mental load’un bir parçası. Ancak çoğu zaman bu görevler, diğer görünmez işlerin gölgesinde kalıyor.
7. Sevdiklerin ve Evin Güvenliğini Sağlama
Aile ve ev güvenliğini sağlamak, riskleri öngörmek ve önlem almak, zihinsel yükün sürekli bir boyutu. Çocukların güvenliği, evin güvenlik kontrolleri gibi sorumluluklar, sürekli dikkati ve planlamayı gerektiriyor.
8. Stratejik Planlama
Geniş perspektiften düşünerek sorumlulukları ve yaşam tarzını organize etmek, mental load’un son boyutu. İstenilen şekilde ebeveynlik yapmak ve değerlerle uyumlu kararlar almak, kadınların düşünsel emeğinin en stratejik kısmını oluşturuyor.
ZİHİNSEL YÜKÜN SONUÇLARI: TÜKENMİŞLİK VE SUÇLULUK
Araştırmalar, zihinsel yükün kadınlarda yorgunluk, tükenmişlik ve sürekli suçluluk duygusu yaratabileceğini gösteriyor. Kimi zaman, kadınlar paralarını dahi kendileri için harcamakta zorlanıyor, önceliği her zaman aileye veriyor.
Pilot çalışmalar, kadınların zihinsel yüklerini hafifletmek için küçük adımlar atmalarının bile tükenmişliği azalttığını ortaya koyuyor. Örneğin, bir kadının hafta sonu için kendine ayırdığı tatil, ev işleri ve zihinsel sorumluluklardan kısa süreliğine uzaklaşmasını sağlayarak “enerji deposu” görevi görebiliyor.
FARKINDALIK VE PAYLAŞIM: ÇÖZÜMÜN ANAHTARI
Uzmanlar, zihinsel yükün paylaşılmasının, kadınların kendine öncelik vermesinin ve erkeklerin duygusal sorumlulukları üstlenmesinin ailede ve ilişkilerde denge sağladığını vurguluyor. Ayrıca kadınların güçlendirilmesi ve eğitim seviyelerinin artması, iş gücüne katılımı ve ev işlerinin eşit dağılımını da destekliyor.
Ruppanner, “Kadınları güçlendirmek sadece onların yararına değil, hepimizin yararına” diyor ve ekliyor: “Zihinsel yükü fark etmek, ne zaman müdahale edeceğimizi, ne zaman geri çekileceğimizi ve enerjimizi nasıl daha etkili kullanacağımızı anlamamızı sağlar.”
UZMANLARDAN ÖNERİLER
Zihinsel yükünüzün farkına varın ve görünür hâle getirin.
Ev işlerini ve planlamayı eşiniz veya ailenizle paylaşın. Küçük görevler bile fark yaratır.
Kendinize yatırım yapmaktan çekinmeyin. Tükenmişliğinizi azaltmak, hem sizin hem de ailenizin daha dengeli ve huzurlu bir hayat sürmesine yardımcı olur.
Erkeklerin de duygusal sorumluluk almasını teşvik edin ve bunu normalleştirin.
Özetle zihinsel yük; görünmez ama kadınların her gün sırtında taşıdığı çok ağır bir sorumluluk. Planlama yapmak, duygusal destek sağlamak ve ilişkileri yönetmek gibi görevler; en az fiziksel işler kadar enerji ve zaman alıyor. Bu yükün paylaşmak sadece kadınları değil, tüm aileyi ve hatta toplumu rahatlatıyor. Bir bakıma, bu görünmez emeği görünür kılmak hem tükenmişliği azaltıyor hem de daha dengeli ve huzurlu bir yaşamın kapısını aralıyor.
Haber kaynak: BBC (Melissa Hogenboom röportajı - 2026), Leah Ruppanner / Drained (Melbourne Üniversitesi), Springer - Sex Roles dergisi (Gendered Mental Labor - 2023)
Görsel kaynak: iStock