Cengiz Bozkurt, başrollerini Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay ile paylaştığı, Ankara turnesi kapsamında sahnelenen 'Don Quixote' (Don Kişot) müzikalinde talihsiz bir sakatlık yaşadı.

AMELİYAT OLDU

Bozkurt, yaptığı açıklamada gösteri sırasında aşil tendonunun koptuğunu söyledi. İstanbul'a dönünce ameliyat olan oyuncu, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.

"AŞİL TENDONUM KOPTU"

Cengiz Bozkurt, şu ifadeleri kullandı: Ankara turnemiz sırasında, sahnedeki birinci perdenin sonuna doğru aşil tendonum koptu. İstanbul'a döner dönmez ameliyat oldum, gayet iyiyim. Hem geçmiş olsun mesajlarına hem de bu durumu anlayışla karşılayan kıymetli Ankara seyircisine çok teşekkür ederim.