        Haberler Magazin Cengiz Bozkurt, sahnede sakatlandı: Aşil tendonum koptu - Magazin haberleri

        Cengiz Bozkurt, sahnede sakatlandı

        'Don Quixote' (Don Kişot) müzikalinin Ankara turnesinde sahnede sakatlanan oyuncu Cengiz Bozkurt, ameliyat oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 22:10 Güncelleme:
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı

        Cengiz Bozkurt, başrollerini Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay ile paylaştığı, Ankara turnesi kapsamında sahnelenen 'Don Quixote' (Don Kişot) müzikalinde talihsiz bir sakatlık yaşadı.

        AMELİYAT OLDU

        Bozkurt, yaptığı açıklamada gösteri sırasında aşil tendonunun koptuğunu söyledi. İstanbul'a dönünce ameliyat olan oyuncu, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.

        "AŞİL TENDONUM KOPTU"

        Cengiz Bozkurt, şu ifadeleri kullandı: Ankara turnemiz sırasında, sahnedeki birinci perdenin sonuna doğru aşil tendonum koptu. İstanbul'a döner dönmez ameliyat oldum, gayet iyiyim. Hem geçmiş olsun mesajlarına hem de bu durumu anlayışla karşılayan kıymetli Ankara seyircisine çok teşekkür ederim.

        AŞİL TENDONU

        Aşil tendonu; baldır kaslarını topuk kemiğine bağlayan, insan vücudundaki en büyük ve en güçlü tendondur. Yürüme, koşma ve zıplama gibi günlük temel hareketleri gerçekleştirmeyi sağlar. Aşırı kullanım veya ani zorlanmalar sonucunda tendinit (iltihaplanma) veya kopma gibi durumlar meydana gelebilir.

        #Cengiz Bozkurt
        #aşil tendonu
        #Don Quixote
