Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
İzmir'de, eşiyle birlikte cam sildiği sırada dengesini kaybederek 4. kattan düştüğü iddia edilen 70 yaşındaki Fethi Özen, hayatını kaybetti. Özen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı
20 Mayıs 2026 - 08:36
İzmir'de acı olay, Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi 3539 Sokak üzerinde bulunan Toryap Sitesi'nde meydana geldi.
4. KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ
İddiaya göre, Fethi Özen (70) eşiyle beraber evinin camlarını sildiği esnada bir anda dengesini kaybederek 4. kattan beton zemine düştü.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Fethi Özen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
