Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı

Kağıthane'de bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Oğuzhan Haşim (32), akşam saatlerinde babası Faruk Haşim (58) ile yemek yedikten sonra odasına geçti.

DHA'nın haberine göre sabah işe giden Faruk Haşim, akşam eve döndüğünde oğlunu odasında yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Haşim’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda darp ve kesici alet izine rastlanmayan Haşim’in ölümünü şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı. Evde bulunan av tüfeğiyle tabancaya ise polis ekipleri tarafından el konuldu. Cenaze evden çıkarıldığı sırada Haşim’in annesi Sefa A. (51), 'Yavrum gitti' diyerek ağladı.

Olay, dün saat 16.15 sıralarında Emniyet Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Haşim, dün akşam birlikte yemek yediği bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan oğlu Oğuzhan Haşim’i sabah uyandırmadan işe giderek evden ayrıldı. Baba Faruk Haşim, işten döndüğünde oğlunu odasında yerde sırt üstü hareketsiz yatarken buldu.

"HERHANGİ BİR HASTALIĞI YOKTU"

Faruk Haşim’in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Oğuzhan Haşim’in hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarda, Haşim’in vücudunda herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlanmadı. Baba Faruk Haşim’in ise oğlunun herhangi bir hastalığı ya da borcu olmadığını söylediği öğrenildi.

EVDE BULUNAN SİLAHLARA EL KONULDU

Polis ekiplerinin evde yaptığı çalışmada av tüfeği ve 1 tabanca bulundu. Silahlara incelenmek üzere el konuldu. Doktor tarafından yapılan ilk incelemenin ardından savcılık olayın 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirilmesine karar verdi.

"YAVRUM GİTTİ" DİYE AĞLADI

Cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan Oğuzhan Haşim’in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Diğer yandan cenaze evden çıkarıldığı sırada Haşim’in annesi Sefa A., 'Yavrum gitti' diyerek ağladı.