NYT iddia etti: ABD/İsrail saldırılarında İran'ın başına eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın geçirilmesi hedeflendi

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırıların ardından geçici ateşkesle sonuçlanan saldırıların hedeflerinden birinin, ilk aşamada rejim değişikliğinin ardından İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı ülkenin başına getirmek olduğu öne sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Washington yönetiminin ve İsrail'in, saldırıların ilk gününde Ahmedinejad'ın evinin önünü bombalayarak onu "özgür bırakmak istediğini" iddia etti.

Yetkililer, böylelikle savaşın ilk gününde İran'da rejimi değiştirmeyi ve ABD/İsrail'in saldırılarıyla hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine Ahmedinejad'ı geçirmeyi planlandığını ancak bunun ters teptiğini ileri sürdü.

İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırının, Ahmedinejad'ı "ev hapsinden kurtarma planının" bir parçası olarak onu gözetim altında tutan muhafızları öldürmeyi amaçladığını savunan ABD'li yetkililer, Ahmedinejad'ın Tahran'daki evine düzenlenen söz konusu saldırıda yaralandığını iddia etti.