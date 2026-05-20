NYT iddia etti: ABD/İsrail saldırılarında İran'ın başına eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın geçirilmesi hedeflendi

ABD ve İsrail'in 29 Şubat'taki saldırılarının ilk dakikalarında İran lideri Ali Hamaney'in Tahran'daki evi ağır saldırılarla hedef alınmıştı. Saldırılarda Hamaney, eşi, gelini ve 14 aylık torunu hayatını kaybetmişti.
Aynı gün Tahran'a saldırılarda Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur da yaşamını yitirmişti. Bu gelişmeler, İran’da siyasi ve askeri yapıyı derinden sarsarken saldırıların tonunu ilk günden sertleştirmişti.
İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ali Hamaney'in ardından kısa bir süre sonra liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurmuştu.