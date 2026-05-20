        Haberler Dünya NYT iddia etti: ABD/İsrail saldırılarında İran'ın başına eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın geçirilmesi hedeflendi | Dış Haberler

        NYT iddia etti: ABD/İsrail saldırılarında İran'ın başına eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın geçirilmesi hedeflendi

        New York Times'a konuşan kaynaklar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattıkları saldırıların ilk aşamasında rejim değişikliğinin ardından İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın ülkenin başına getirmenin hedeflendiğini iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 11:36 Güncelleme:
        NYT'den Ahmedinejad iddiası

        ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırıların ardından geçici ateşkesle sonuçlanan saldırıların hedeflerinden birinin, ilk aşamada rejim değişikliğinin ardından İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı ülkenin başına getirmek olduğu öne sürüldü.

        New York Times (NYT) gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Washington yönetiminin ve İsrail'in, saldırıların ilk gününde Ahmedinejad'ın evinin önünü bombalayarak onu "özgür bırakmak istediğini" iddia etti.

        Yetkililer, böylelikle savaşın ilk gününde İran'da rejimi değiştirmeyi ve ABD/İsrail'in saldırılarıyla hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine Ahmedinejad'ı geçirmeyi planlandığını ancak bunun ters teptiğini ileri sürdü.

        İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırının, Ahmedinejad'ı "ev hapsinden kurtarma planının" bir parçası olarak onu gözetim altında tutan muhafızları öldürmeyi amaçladığını savunan ABD'li yetkililer, Ahmedinejad'ın Tahran'daki evine düzenlenen söz konusu saldırıda yaralandığını iddia etti.

        Ali Hamaney'in ölümü ve sonrası

        ABD ve İsrail'in 29 Şubat'taki saldırılarının ilk dakikalarında İran lideri Ali Hamaney'in Tahran'daki evi ağır saldırılarla hedef alınmıştı. Saldırılarda Hamaney, eşi, gelini ve 14 aylık torunu hayatını kaybetmişti.

        Aynı gün Tahran'a saldırılarda Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur da yaşamını yitirmişti. Bu gelişmeler, İran’da siyasi ve askeri yapıyı derinden sarsarken saldırıların tonunu ilk günden sertleştirmişti.

        İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ali Hamaney'in ardından kısa bir süre sonra liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurmuştu.

