        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı

        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı

        İstanbul'da, yeni eylem arayışına girdikleri tespit edilen elebaşılığını U.G'nin yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, kamuoyunda avukat Serdar Öktem cinayeti olarak bilinen olayda, elebaşılığını B.G'nin yaptığı suç örgütü ile U.G'nin yaptığı suç örgütünün ortaklaşa şekilde hareket ederek bu eylemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği ifade edildi

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 11:29
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, elebaşılığını U.G'nin yaptığı suç örgütünün gerçekleştirdiği eylemlere yer verildi.

        AA'da yer alan habere göre iddianamede, söz konusu suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarla eylem ve faaliyetlerine büyük bir darbe vurulmuş olsa da, üyelerinin gerek sosyal medyada gerek sokak aralarında örgütün üst kademelerinde yer alan kişilere yönelik yaptıkları propagandalar nedeniyle, örgütün yeniden moral kazandığı ve yeni eylem arayışına giriştikleri kaydedildi.

        Kamuoyunda avukat Serdar Öktem cinayeti olarak bilinen olayda, elebaşılığını B.G'nin yaptığı suç örgütü ile U.G'nin yaptığı suç örgütünün ortaklaşa şekilde hareket ederek bu eylemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği ifade edilen iddianamede, U.G'nin elebaşılığını yaptığı örgütünün eylem arayışlarına devam ettiği belirtildi.

        İddianamede söz konusu örgütün, elebaşılığını B.G'nin yaptığı suç örgütü ile birlikte hareket ederek eylem ve örgüt üyesi kapasitesini arttırmakta zorluk çekmediği, bu minvalde adı anılan suç örgütünün her an eylem arayışında olduğu vurgulandı.

        "ŞÜPHELİDEN "BEN DE ATEŞ ETMEYE ÖZENDİM" SAVUNMASI

        İddianamede, iş yeri kurşunlanan müşteki O.V.O'nun yer verilen ifadesinde, 2 Kasım 2025'te sabaha karşı börekçi dükkanını açtığında, camlarının kırık olduğunu ve ateş açıldığını gördüğünü belirtti.

        Bu olaydan bir hafta önce telefonunun bilmediği bir numara tarafından arandığını, kendisinin açmadığını daha sonra da tehdit içerikli mesajlar aldığını ifade eden O.V.O, şunları kaydetti:

        "Benim kimseyle husumetim yoktur. Bu numara beni WhatsApptan sesli aradı ve bana 'Arabanı sat bize para ver, yoksa seni yaşatmayız. 1 milyon lira para vereceksin seni Kağıthane'den arıyoruz.' diye tehditler etti. Bu şahısların kim olduğunu bilmem. Dükkanımda 60 bin lira masraf vardır. Olay olduktan sonra korktum gelemedim, kimseye de haber vermedim fakat tehditler devam edince büronuza kendiliğimden geldim. Olayı gerçekleştiren kişilerden davacı ve şikayetçiyim."

        Şüpheli A.K. ise ifadesinde, söz konusu numaranın kendisine ait olmadığını savunarak, iş yerini kendisinin kurşunladığını itiraf etti.

        Şüpheli B.E'ye kendisine silah alması için para verdiğini, bunun karşılığında 1 silah ve 3 mermi getirdiğini, olay günü bu kişiyle motosikletle gezmeye başladıklarını anlatan A.K, "Biz gezerken B.E. videosunu çekmemi istedi. Bana 'Silah ile ateş edeceğim video çek.' dedi. Ben de onun dediği şekilde videosunu çekerken havaya ateş etti. B. bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Video çekildiği esnada B. herhangi bir şey söylemedi. Ben bu olaya özendim ve belimdeki silahı çıkardım. Bu sefer ben B.E'ye 'Sen de benim videomu çek ben de ateş edeceğim.' dedim. Ben silah ile hatırladığım kadarı ile 3 el ateş ettim." beyanında bulundu.

        CEZA İSTEMLERİ

        İddianamede, suç örgütü elebaşı U.G. ile yöneticiler M.K, O.C.A ve hakkında yakalama kararı bulunan F.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 40'ar yıldan az olmamak üzere hapis, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "silahla, birden fazla kişiyle birlikte gece vakti yağma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından da 31,5 yıldan 59'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Diğer 12 şüpheli hakkında ise 13 yıldan 35 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istenen iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

