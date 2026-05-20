Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat: 09.00 sıralarında merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Depremin, 4.4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kentte şiddetli biçimde hissedilen depremin, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Sivas ve Adıyaman'da da hissedildiği öğrenildi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

BELEDİYE BAŞKANI ER: HENÜZ BİR İHBAR GELMEDİ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Güçlü bir sarsıntı oldu. 4.4 km derinliği olduğunu öğrendik, o nedenle şiddetli hissettik. Şu ana kadar herhangi bir ihbar gelmedi. Çok şiddetli hissettik" dedi. Depremin ardından eğitim faaliyeti verilen okullardaki öğrenciler sınıflarından çıkarıldı.

MALATYA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. İlgili tüm kurumlarımız sahada gerekli inceleme ve kontrollerini sürdürmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" denildi.

ÇİFTÇİ: SAHA TARAMALARI DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, X hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM ALTYAPISINDA OLUMSUZ DURUM YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, "Malatya’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre karayollarımızda ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm güzergâhlarda inceleme ve takip çalışmalarımız ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde titizlikle sürdürülmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" dedi.

"EKİPLERİMİZ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor ancak ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP VALİSİ ÇEBER: İNCELEMELER DEVAM ETMEKTE

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin Gaziantep'te de hissedildiğini belirterek, "Şu an itibarıyla ilgili kurumlarımız tarafından gerçekleştirilen saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. İncelemeler dikkatle devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

"6 ŞUBAT'IN ARTÇISI BİR DEPREM"

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Şerif Barış, Malatya'da yaşanan depremin, 6 Şubat K.Maraş depremlerinin artçısı olduğunu, bölgede yaşanan gerilimin ardından meydana geldiğini ifade etti.

"MALATYA BİR FAY ZONU ÜZERİNE KURULU"

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Osman Bektaş da 5.6 büyüklüğündeki depremle ilgili şunları söyledi:

"6 Şubat 2023, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Malatya Ovası'nda bir stres birikimi oluştu. Adana Ovasına da, Hatay Ovası'na da bu enerji transfer oldu. Bu enerji bu bölgedeki fay hatlarını yeniden organize ediyor. Yaşanan deprem, bölgedeki faydaki gerilimden ötürü meydana geldi. Bu 5.6'lık enerji de çevredeki fayları etkileyecek. Malatya Ovası şu anda riskli, özellikle Malatya'dan Tunceli'ye doğru olan kısım. Malatya, bir fay zonu üzerine kurulmuştur. Malatya'nın zemini de zayıf, yapı stoğu da yorgun. Bu iki nokta son derece önemli."