        Samsun haberleri: Para trafiği şaşkına çevirdi! 360 milyonluk yasa dışı bahis ağı! | Son dakika haberleri

        Para trafiği şaşkına çevirdi! 360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!

        Türkiye genelinde son dönemde yasa dışı bahis şebekelerine yönelik peş peşe operasyonlar düzenlenirken, Samsun'da gerçekleştirilen operasyon dikkat çeken detaylarıyla öne çıktı. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından MASAK raporları incelendi, ortaya çıkan para trafiği şaşkına çevirdi. Samsun merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 360 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 14:38 Güncelleme:
        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, “Yasa Dışı Bahis” ve “Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun edindiği bilgilere göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gönderilen MASAK raporu doğrultusunda Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde Samsun bağlantılı olduğu belirlenen 13 şüpheli mercek altına alındı.

        360 MİLYON TL’LİK PARA HAREKETİ

        Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesapları, para transferleri ve finans hareketleri detaylı şekilde incelendi. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 360 milyon TL’lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Elde edilen bilgi, belge ve ifadeler doğrultusunda söz konusu para trafiğinin yasa dışı bahis faaliyetlerinden kaynaklandığı değerlendirildi.

        8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Samsun’daki soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlemler başlatıldı. Operasyon kapsamında 8 şüpheli mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

        SON DÖNEMDE OPERASYONLAR ARTTI

        Son aylarda Türkiye’nin birçok ilinde yasa dışı bahis şebekelerine yönelik büyük operasyonlar düzenleniyor. Özellikle MASAK destekli mali analizler sayesinde şebekelerin banka hesapları, kripto para hareketleri ve para transfer ağları tek tek deşifre ediliyor. Samsun merkezli son operasyonlarda milyarlarca lirayı bulan işlem hacimlerinin ortaya çıkarılması, yasa dışı bahis ağlarının ekonomik büyüklüğünü gözler önüne serdi.

        Fotoğraf: AA

