Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, “Yasa Dışı Bahis” ve “Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun edindiği bilgilere göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gönderilen MASAK raporu doğrultusunda Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde Samsun bağlantılı olduğu belirlenen 13 şüpheli mercek altına alındı.

360 MİLYON TL’LİK PARA HAREKETİ

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesapları, para transferleri ve finans hareketleri detaylı şekilde incelendi. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 360 milyon TL’lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Elde edilen bilgi, belge ve ifadeler doğrultusunda söz konusu para trafiğinin yasa dışı bahis faaliyetlerinden kaynaklandığı değerlendirildi.

8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun’daki soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlemler başlatıldı. Operasyon kapsamında 8 şüpheli mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

SON DÖNEMDE OPERASYONLAR ARTTI

Son aylarda Türkiye’nin birçok ilinde yasa dışı bahis şebekelerine yönelik büyük operasyonlar düzenleniyor. Özellikle MASAK destekli mali analizler sayesinde şebekelerin banka hesapları, kripto para hareketleri ve para transfer ağları tek tek deşifre ediliyor. Samsun merkezli son operasyonlarda milyarlarca lirayı bulan işlem hacimlerinin ortaya çıkarılması, yasa dışı bahis ağlarının ekonomik büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Fotoğraf: AA