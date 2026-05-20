Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldızın temsilcisi Elio Pino geçen günlerde İstanbul'a geldi.

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Pino bir araya gelirken görüşmede sadece ikisi yer aldı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME, TOPLAM 5 MİLYON EURO MAAŞ

Başkan Özbek daha önce Icardi'ye sunduğu teklifi Pino'ya da iletti.

Galatasaray, Pino'ya Icardi için 1+1 yıllık sözleşme, toplamda 5 milyon Euro'yu bulan bir yıllık ücret teklif etti.

Pino ise Icardi'nin daha fazla oynamak istediğini ve oynama garantisi beklediğini başkana iletti.

İLK 11 GARANTİSİ YOK

Galatasaray Başkanı Özbek ise oynama garantisi veremeyeceğini, bu konuda kararın Okan Buruk'ta olduğunu dile getirdi.

Taraflar şimdilik ortak noktaya varamadı ve Icardi'nin mukavele konusu askıda kaldı.