Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı

        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı

        Galatasaray'da kaptan Mauro Icardi'nin sözleşmesini yenilemek için yapılan ilk görüşmelerde ortak nokta bulunamadı.

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 12:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Icardi'de şimdilik sonuç çıkmadı

        Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

        Sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldızın temsilcisi Elio Pino geçen günlerde İstanbul'a geldi.

        Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Pino bir araya gelirken görüşmede sadece ikisi yer aldı.

        1+1 YILLIK SÖZLEŞME, TOPLAM 5 MİLYON EURO MAAŞ

        Başkan Özbek daha önce Icardi'ye sunduğu teklifi Pino'ya da iletti.

        Galatasaray, Pino'ya Icardi için 1+1 yıllık sözleşme, toplamda 5 milyon Euro'yu bulan bir yıllık ücret teklif etti.

        Pino ise Icardi'nin daha fazla oynamak istediğini ve oynama garantisi beklediğini başkana iletti.

        İLK 11 GARANTİSİ YOK

        Galatasaray Başkanı Özbek ise oynama garantisi veremeyeceğini, bu konuda kararın Okan Buruk'ta olduğunu dile getirdi.

        Taraflar şimdilik ortak noktaya varamadı ve Icardi'nin mukavele konusu askıda kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İsrail Sumud Filosu'na yine saldırdı

        İsrail güçleri, Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yine müdahale etti  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Samsung greve gidiyor
        Samsung greve gidiyor
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        İşin aslı ortaya çıktı
        İşin aslı ortaya çıktı
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde