Avrupa'da sürpriz şampiyonların sezonu! Kimi ilk kez, kimi yıllar sonra...
Avrupa liglerinde sezonun sonuna gelinirken, mutlu sona ulaşan takımların birçoğu yıllar süren şampiyonluk hasretlerini bitirdi. Bazı takımlar ise tarihlerinde ilk kez bu sevinci yaşadı. İşte 10 farklı ligin 10 faklı şampiyonunun hikayesi...
Sürpriz şampiyonların çıktığı 2025-2026 sezonu futbolseverler için ayrı bir heyecana sahne oldu. 10 farklı ligde 10 farklı takım, ya yıllar süren şampiyonluk hasretlerini bitirdi ya da tarihlerinde ilk kez mutlu sona ulaştı.
Son olarak İngiltere Premier Lig'de Arsenal, 22 yıl aradan sonra şampiyon olurken, diğer liglerde de ilginç şampiyonlar çıktı...
İşte o ligler ve şampiyonlar:
Györ (Macaristan)
13 yıl sonra şampiyon olan Györ, Ferencvaroş'un 7 yıllık hegemonyasına son verdi.
Levski Sofya (Bulgaristan)
Bulgaristan'da 14 yıllık Ludogorets Razgrad üstünlüğünü Levski Sofya bitirdi. Levski 17 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsledi.
Universitatea Craiova (Romanya)
Romanya Ligi'nde nefes kesen zirve yarışını en önde bitiren Universitatea Craiova, 35 yıllık şampiyonluk hasretini noktaladı.
LASK Linz (Avusturya)
LASK Linz, Avrupa'da en dikkat çekici şampiyonlardan biri oldu. LASK, tam 61 yıl sonra Avusturya'nın en büyüğü oldu.
Viking (Norveç)
Norveç'te son dönemde Bodo/Glimt ve Molde arasında paylaşılan şampiyonluk döngüsüne Viking son verdi. Ülkenin en köklü takımlarından biri olan Viking, 35 yıl sonra mutlu sona ulaştı.
Thun (İsviçre)
İsviçre'nin mütevazı kulüplerinden biri olan Thun, 128 yıllık kulüp tarihinde ilk kez şampiyon olarak adeta destan yazdı.
Aarhus (Danimarka)
Danimarka'da Kopenhag ve Midtjylland arasındaki şampiyonluk zincirini kıran takım Aarhus oldu. 40 yıllık şampiyonluk hasretini noktalayan Aarhus, büyük bir sürprize imza attı.
Mjallby (İsveç)
İsveç'in yaklaşık 1500 nüfusa sahip balıkçı kasabasının takımı Mjallby, 87 yıllık kulüp tarihinde ilk kez şampiyon olarak Avrupa'yı en çok şaşırtan takımlarından biri oldu.
Sabah FK (Azerbaycan)
Kardeş ülke Azerbaycan'da Karabağ hakimiyetine son veren Sabah FK, büyük sükse yaptı. Henüz 8 yıl önce kurulan kulüp, tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşadı.
Arsenal (İngiltere)
Son olarak Henry'li, Bergkamp'li, Pires'li, Ljunberg'li ve en önemlisi Arsena Wenger'li kadrosuyla 2004 yılında şampiyonluk yaşayan Arsenal'in uzun bekleyişi nihayet sona erdi. Topçular, Manchester City'nin önünde ipi göğüsleyerek 22 yıllık hasretine son verdi.