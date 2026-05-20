        Haberler Magazin Bergüzar Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi - Magazin haberleri

        Bergüzar Korel: 'Ağlıyordum' derken yalan değildi

        4 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel, spor salonundan görüntülerini paylaştı. Değişimini gözler önüne seren ünlü oyuncu, paylaşımına "Ağlıyordum derken yalan değildi" ifadesini not düştü

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 13:05 Güncelleme:
        2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen ve Ali, Han ile Leyla adında üç çocuk dünyaya getiren Bergüzar Korel, son dönemde verdiği kilolar ile adından söz ettirmişti.

        Korel, "İğneyle mi zayıfladın?" sorusuna, "İğneyle de zayıflayabilirdim, kimseyi ilgilendirmez. İğneyle zayıflamayı da düşündüm ama bende ciddi bir yeme bozukluğu vardı. Çok yemek yiyordum gerçekten. Onun sonra duygusal bir yeme bozukluğu olduğunu anladım. İki çocuk sahibi olduğum dönemde 25-30 kilo aldım; sonra verdim, tekrar aldım. Bence verdiğim kiloların bu kadar dikkat çekmesinin asıl nedeni, çok spor yapmam. Beden çok iyi bir mekanizma. Çok aç kaldım, açlıktan ağladığım zamanlar oldu. 15.00'te yemeği bitiriyordum. Hiçbir sosyal hayatım yoktu" yanıtını vermişti.

        Korel, spor salonunda çekilen videolarını sosyal medya hesabından yayımlayarak, değişim sürecini takipçileriyle paylaştı. 15 Eylül 2025'te çekilen bir videosunu paylaşan oyuncunun, spor yaparken zorlandığı anlar görüntülere yansıdı. Korel paylaşımına, "7,5 kg ile seti tamamlayamıyorum. 'Ağlıyordum' derken yalan değildi" notunu düştü.

        Korel, bu paylaşımın ardından güncel antrenman videosunu yayımladı. 8 ayda vücudundaki değişimi gözler önüne seren oyuncu, "20 Mayıs 2026, 30 kg, 3 set. Bu videoları paylaşıyorum çünkü ben ciddi sakatlıkları olan, ağrıdan korkan, hep yarı yolda pes eden biriydim. Ona rağmen bebek adımlarıyla, yavaş yavaş 8 ayda bu noktaya geldim. İyi hoca, disiplin ve dikkatli beslenmeyle neler mümkün göstermek istedim" ifadelerini kullandı.

