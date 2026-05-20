Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika önemli mesajlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 12:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

        Title

        "Kıymetli misafirlerimize, heyecanımızı paylaşan genç arkadaşlarımıza hoşgeldiniz safalar getirdiniz diyorum. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı 200'ü aşkın gencimizle Cumhurbaşkanlığımızda Millet Kütüphanesi'nde kutladık. 100 bin gencimiz adete bir insan seli olup Kocaeli'ne akmıştı. Türkiye'nin beşeri hazinesinin zenginliğine orada bir kez daha şahitlik ettik. Muhalefetin iddialarını çürüten bir şölene imza attık. Tüm gençleri aynı samimiyetle kucakladık.

        REKLAM

        Gençlik geleceğin tohumudur. Gençliğe yüz çeviren geleceğe yüz çevirmiş demektir. Gençlerin omuz vermediği bir mücadele zafere ulaşamaz. Gençler anlaşılmayı bekliyor. Sadece ders değil değer verilmesini de istiyor. Gençler arasında ayrım yapan bir kadro olmadık. Bugün de değiliz. Asla böyle olmayacağız. Gençleri sarf malzemesi olarak görenlerin AK Parti'nin gençlerle kurduğu muhabbeti kıskanmasına şaşırmamak gerekir. Bırakın stadyumda 100 bin gençle şölen yapmayı, bunlar salonları bile doldurmaya artık zorlanıyorlar.

        CHP'nin içler acısı durumunu gençler de görüyor. CHP, seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Gençlerin yüzlerine bakacak halleri yok. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gözünde bu ülkenin bütün gençlerinin tamamı birdir, eşittir ve aynı seviyede muhabbete layıktır.

        Kesintisiz iktidarımızın 24 yılını dolduracağız. Türkiye'ye kazandırdığımız eserler bakımından haklı gururu yaşıyoruz. Türkiye asrın yıldızı olacak. Büyük ve güçlü Türkiye gençlerin omuzlarında yükselecek. Biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın, derin sulardan geçtiğimiz bir yola çıktığımızın bilinciyle çıktık. Öz yurdumuzda örselendik, hiçbir zaman korkmadık, vazgeçmedik. Çünkü bu hareket kişisel rant peşinde koşan bir hareket değildir.

        Kimseye ağamsın, paşamsın demedik. Muhtıralar gördük, kapatma davaları gördük. Görünmeyen nice saldırıyı, badireyi atlattık. Teslim olabilirdik. Ama yollara düştük, aşkla millet davasına boynumuzu uzattık. Biz millet davasının peşinde koştuk. Mazlumlara yoksullara milletimize bir borcumuz var. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir. Bize düşen bayrağı sonrakilere devretmek. "

        ÖNERİLEN VİDEO

        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!

        Boğaziçi A.Ş.'de, ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 6 ilde düzenlenen operasyonla 57 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Bir şüphelinin firari konumda olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 57 isim ise belli oldu

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Samsung greve gidiyor
        Samsung greve gidiyor
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        İşin aslı ortaya çıktı
        İşin aslı ortaya çıktı
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde