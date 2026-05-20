Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kıymetli misafirlerimize, heyecanımızı paylaşan genç arkadaşlarımıza hoşgeldiniz safalar getirdiniz diyorum. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı 200'ü aşkın gencimizle Cumhurbaşkanlığımızda Millet Kütüphanesi'nde kutladık. 100 bin gencimiz adete bir insan seli olup Kocaeli'ne akmıştı. Türkiye'nin beşeri hazinesinin zenginliğine orada bir kez daha şahitlik ettik. Muhalefetin iddialarını çürüten bir şölene imza attık. Tüm gençleri aynı samimiyetle kucakladık.

Gençlik geleceğin tohumudur. Gençliğe yüz çeviren geleceğe yüz çevirmiş demektir. Gençlerin omuz vermediği bir mücadele zafere ulaşamaz. Gençler anlaşılmayı bekliyor. Sadece ders değil değer verilmesini de istiyor. Gençler arasında ayrım yapan bir kadro olmadık. Bugün de değiliz. Asla böyle olmayacağız. Gençleri sarf malzemesi olarak görenlerin AK Parti'nin gençlerle kurduğu muhabbeti kıskanmasına şaşırmamak gerekir. Bırakın stadyumda 100 bin gençle şölen yapmayı, bunlar salonları bile doldurmaya artık zorlanıyorlar.

CHP'nin içler acısı durumunu gençler de görüyor. CHP, seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Gençlerin yüzlerine bakacak halleri yok. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gözünde bu ülkenin bütün gençlerinin tamamı birdir, eşittir ve aynı seviyede muhabbete layıktır.

Kesintisiz iktidarımızın 24 yılını dolduracağız. Türkiye'ye kazandırdığımız eserler bakımından haklı gururu yaşıyoruz. Türkiye asrın yıldızı olacak. Büyük ve güçlü Türkiye gençlerin omuzlarında yükselecek. Biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın, derin sulardan geçtiğimiz bir yola çıktığımızın bilinciyle çıktık. Öz yurdumuzda örselendik, hiçbir zaman korkmadık, vazgeçmedik. Çünkü bu hareket kişisel rant peşinde koşan bir hareket değildir.

Kimseye ağamsın, paşamsın demedik. Muhtıralar gördük, kapatma davaları gördük. Görünmeyen nice saldırıyı, badireyi atlattık. Teslim olabilirdik. Ama yollara düştük, aşkla millet davasına boynumuzu uzattık. Biz millet davasının peşinde koştuk. Mazlumlara yoksullara milletimize bir borcumuz var. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir. Bize düşen bayrağı sonrakilere devretmek. "