Ulaş Uslu: Sınırda kriz yok

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü rock grubu Metallica'nın üyeleri Kirk Hammett ile Robert Trujillo, Yunanistan konserlerinin hemen ardından sürpriz bir şekilde Denizli'ye gelerek Pamukkale ve Hierapolis'i ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından bir iddia ortaya atıldı. Sözüm ona Metallica'nın Türkiye'de bir konser organizasyonu vardı. İddiaya göre; ekipmanları taşıyan TIR'ların sınır kapılarında gecikme yaşama ihtimalinin turne programını aksatacağı sebebiyle konser iptal edilmişti.

Açıkçası, "Ekipman TIR'larının sınırda takılacağı korkusuyla konser iptal edildi" iddiası bana en başından beri hiç gerçekçi gelmedi. Zira Metallica gibi dünya devi bir grubun Türkiye'de konser programı olsaydı, bu durum aylar, hatta en erken bir yıl öncesinden duyurulur ve biletleri çoktan satışa çıkarılırdı. Çünkü bu çapta grupların turne takvimleri çok önceden milimetrik olarak belirlenir; lojistik çalışmalar da bu takvime göre aylar öncesinden planlanır.

METALICA'NIN TÜRKİYE KONSERLERİ • 1993... İnönü Stadyumu • 1999... Ali Sami Yen Stadyumu • 2008... Ali Sami Yen Stadyumu • 2010... İnönü Stadyumu • 2014... İTÜ Stadyumu

REKLAM

Konunun perde arkasını öğrenmek için aradığım Biletinial CEO'su Ulaş Uslu, Metallica’nın ekipman TIR'larının sınır kapılarında gecikme yaşayacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Bu tür söylentilerin lojistik süreçleri bilmemekten kaynaklandığını belirten Uslu, söz konusu iddiaları cehalet örneği olarak nitelendirdi.

Ulaş Uslu

Türkiye’de uluslararası büyük organizasyonların düzenlenmesinde hiçbir gümrük ya da lojistik sorunu yaşanmadığının altını çizen Ulaş Uslu, somut bir örnek de paylaştı; "Türkiye'de yarın başlayacak olan dünyaca ünlü gösteri ekibi Cirque Du Soleil'in ekipmanlarını taşıyan tam 23 TIR, hiçbir sorun ve gecikme yaşamadan gümrükten sorunsuzca geçti. Ayrıca; David Garrett, Yann Tiersen, Jethro Tull, Tanita Tikaram, Beat, Alphaville ve daha fazlası da bu yıl içinde Türkiye'de konser verecek."

Cirque Du Soleil

Gerçek dışı bu tür açıklamaların Türkiye'nin imajına zarar verdiğini vurgulayan Ulaş Uslu; "Gerçekçi olmayan iddialar, yabancı organizatörlerin Türkiye'yi sorunlu bir ülke olarak görmesine neden olabilir. Bu da büyük konser ve gösterilerin Türkiye takvimine eklenmemesine yol açar. Bu yüzden herkesi sorumsuz açıklamalar yapmaktan kaçınmaya davet ediyorum" dedi.

Ulaş Uslu, Metallica'nın Türkiye'de 2028'de konser vermesi için girişimlerde bulunduklarını belirterek, bu ölçekteki dev organizasyonların anlaşmalarının yıllar öncesinden yapıldığının altını çizdi.