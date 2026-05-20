Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nazan Öncel'den Sezen Aksu açıklaması: Düet süreci sıkıntılı geçti - Magazin haberleri

        Nazan Öncel'den Sezen Aksu açıklaması: Düet süreci sıkıntılı geçti

        Harbiye konserinde Sezen Aksu'ya yönelik sitemkar sözleriyle gündem olan şarkıcı Nazan Öncel, sosyal medyadan kırgınlığını dile getirdiği bir açıklama yaptı. Öncel, "İnsan çok sevdiği biri tarafından gözden çıkarılınca bunu dert ediniyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 07:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Düet süreci sıkıntılı geçti"

        İki gün önce İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Nazan Öncel, şarkı aralarında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yakın zamanda Sezen Aksu ile 'Erkekler de Yanar' isimli şarkıda düet yapan Öncel, sahneden Aksu'ya yönelik eleştirel ifadeler kullanmıştı.

        "BU DEVİRDE DOSTLUKLAR YALANMIŞ" DEMİŞTİ

        Konser sırasında duygularını dile getiren Nazan Öncel, Sezen Aksu'nun ikamet ettiği Kanlıca'ya atıfta bulunarak, "Bu devirde dostluklar yalanmış, sahteymiş onu anladım. Yakın bir geçmişte 'Erkekler de Yanarmış' onu söyledik, düet yaptık biliyorsunuz... Kanlıca'yı da gördük. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün" demişti.

        REKLAM

        Bu sözler, iki sanatçı arasındaki dostluğun sona erdiği yönündeki yorumları beraberinde getirmişti.

        Nazan Öncel'in bu çıkışının ardından şarkıcı Demet Akalın, Sezen Aksu'ya destek vermişti. Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önce bir destur! Ah Sezen'im, pamuk kalplim sakın üzülme, seni biliyoruz. Demiri, çeliği bilmem, iyiliğini bilirim. Sen çocukluğumuz, gençliğimizsin" ifadelerini kullanmıştı.

        "DEMEK Kİ O ÜZÜNTÜYÜ DAHA FAZLA İÇİMDE TUTAMAMIŞIM"

        Yaşananların ardından sosyal medyada konuya dair bir açıklamada bulunan Nazan Öncel, Sezen Aksu ile sıkıntılar yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: İnsanız işte, mükemmel değiliz. Evet, düet süreci sıkıntılı geçti ama böyle şeyler, bu kadar hassas olan kalplere göre değildir. İnsan çok sevdiği biri tarafından gözden çıkarılınca, kalbi kırıldığında bunu dert ediniyor. 40 senedir gündem peşinde koşmayan ben, bunu söylemek zorunda kaldığım için ayrıca üzüldüm. Demek ki o üzüntüyü daha fazla içimde tutamamışım. Sanata bir ömür adamış sanatçılar olarak böyle şeyleri dile getirmek yerine müzik konuşulsun isterim. Bizi sevenleri üzdüğümüz ve bu konuyla meşgul ettiğimiz için affola.

        REKLAM

        Öte yandan 16 Ocak 2016'da İstanbul'da verdiği konser ile sahnelere veda eden Türk pop müziğinin 'Minik Serçe'si Sezen Aksu, yıllar sonra yakın arkadaşı Nazan Öncel ile yaptığı düet ile sevenleriyle buluşmuştu. İkili, Nazan Öncel'in 1996'da yayınladığı 'Erkekler de Yanar' şarkısını yeniden yorumlamıştı. Şarkı, 3 Nisan'da müzikseverlerle buluşmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Eski kocası öldürmüş!

        Konya'da, geçen yıl kaybolan 43 yaşındaki Muazzez Bayhan'ın, cezaevinden izinli çıkıp firar eden boşandığı 46 yaşındaki Münür Turhan tarafından başından tabancayla vurularak öldürülüp, dere yatağına gömüldüğü ortaya çıktı. 40'ın üzerinde suç kaydı olan Turhan'ın, 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası oldu...
        #nazan öncel
        #sezen aksu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin ve Xi bir arada
        Putin ve Xi bir arada
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Evde gündelikçi çalıştıranlar dikkat!
        Evde gündelikçi çalıştıranlar dikkat!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi!
        Trump: Savaş çok kısa sürede sona erecek
        Trump: Savaş çok kısa sürede sona erecek
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        Premier Lig'de şampiyon Arsenal!
        Premier Lig'de şampiyon Arsenal!
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        TFF açıkladı: Ligler tescil edildi
        TFF açıkladı: Ligler tescil edildi
        "Bu sonsuza dek sürecek bir savaş değil"
        "Bu sonsuza dek sürecek bir savaş değil"
        "İsrail ile ABD ortak hazırlıkları tamamladı" iddiası
        "İsrail ile ABD ortak hazırlıkları tamamladı" iddiası
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        'Milli takım şarkısı' açıklaması
        'Milli takım şarkısı' açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
        Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
        İsrail ordusundan, Küresel Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail ordusundan, Küresel Sumud Filosu'na müdahale