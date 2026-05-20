Nazan Öncel'den Sezen Aksu açıklaması: Düet süreci sıkıntılı geçti

İki gün önce İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Nazan Öncel, şarkı aralarında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yakın zamanda Sezen Aksu ile 'Erkekler de Yanar' isimli şarkıda düet yapan Öncel, sahneden Aksu'ya yönelik eleştirel ifadeler kullanmıştı.

"BU DEVİRDE DOSTLUKLAR YALANMIŞ" DEMİŞTİ

Konser sırasında duygularını dile getiren Nazan Öncel, Sezen Aksu'nun ikamet ettiği Kanlıca'ya atıfta bulunarak, "Bu devirde dostluklar yalanmış, sahteymiş onu anladım. Yakın bir geçmişte 'Erkekler de Yanarmış' onu söyledik, düet yaptık biliyorsunuz... Kanlıca'yı da gördük. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün" demişti.

Bu sözler, iki sanatçı arasındaki dostluğun sona erdiği yönündeki yorumları beraberinde getirmişti.

Nazan Öncel'in bu çıkışının ardından şarkıcı Demet Akalın, Sezen Aksu'ya destek vermişti. Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önce bir destur! Ah Sezen'im, pamuk kalplim sakın üzülme, seni biliyoruz. Demiri, çeliği bilmem, iyiliğini bilirim. Sen çocukluğumuz, gençliğimizsin" ifadelerini kullanmıştı.

"DEMEK Kİ O ÜZÜNTÜYÜ DAHA FAZLA İÇİMDE TUTAMAMIŞIM"

Yaşananların ardından sosyal medyada konuya dair bir açıklamada bulunan Nazan Öncel, Sezen Aksu ile sıkıntılar yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: İnsanız işte, mükemmel değiliz. Evet, düet süreci sıkıntılı geçti ama böyle şeyler, bu kadar hassas olan kalplere göre değildir. İnsan çok sevdiği biri tarafından gözden çıkarılınca, kalbi kırıldığında bunu dert ediniyor. 40 senedir gündem peşinde koşmayan ben, bunu söylemek zorunda kaldığım için ayrıca üzüldüm. Demek ki o üzüntüyü daha fazla içimde tutamamışım. Sanata bir ömür adamış sanatçılar olarak böyle şeyleri dile getirmek yerine müzik konuşulsun isterim. Bizi sevenleri üzdüğümüz ve bu konuyla meşgul ettiğimiz için affola.

Öte yandan 16 Ocak 2016'da İstanbul'da verdiği konser ile sahnelere veda eden Türk pop müziğinin 'Minik Serçe'si Sezen Aksu, yıllar sonra yakın arkadaşı Nazan Öncel ile yaptığı düet ile sevenleriyle buluşmuştu. İkili, Nazan Öncel'in 1996'da yayınladığı 'Erkekler de Yanar' şarkısını yeniden yorumlamıştı. Şarkı, 3 Nisan'da müzikseverlerle buluşmuştu.