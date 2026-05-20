        Betül Koruğ, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm! | Son dakika haberleri

        Betül, 22 yaşındaydı... Kahreden an kamerada... Kafa kafaya ölüm!

        İstanbul Beşiktaş'ta, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve 9 kişinin yaralandığı kazada, özel bir üniversitede psikoloji bölümü son sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Betül Koruğ hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Arif Kıvanç G., Mert D., Tuğba Ö. ve Türkalp E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin cadde üzerinde süratli şekilde ilerlediği ve sollama yapmaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştığı yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 11:37 Güncelleme:
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!

        İstanbul'da yürek yakan kaza, 18 Mayıs Pazartesi günü saat 04.30 sıralarında Beşiktaş'ta, Yıldız Mahallesi’nde meydana geldi.

        İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

        Edinilen bilgiye göre, Arif Kıvanç G. yönetimindeki otomobille sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

        KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI

        Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Muhammed Ö. ve Nilsu P., Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Ferhat B. ile Betül Koruğ (22) Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne, Yiğit D. Samatya Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Arif Kıvanç G., Mert D., Tuğba Ö. ve Türkalp E. ise Okmeydanı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

        ÜNİVERSİTELİ BETÜL 22 YAŞINDAYDI

        Özel bir üniversitede psikoloji bölümü son sınıf öğrencisi olan Betül Koruğ, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        4 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

        Kazada Arif Kıvanç G.’nin iki bacağında kırık bulunduğu, Mert D.’nin ise ellerinde kırık olduğu ve her 2 kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Tuğba Ö.’nün kafa bölgesinde kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Türkalp E.’nin ise bilincinin kapalı olduğu, hayati tehlikesinin de devam ettiği belirtildi.

        4 YARALININ DURUMU İYİ

        Kazada yaralanan Muhammed Ö.’nün sağ diz ve sol kolunda kırıklar oluştuğu, Ferhat B.’nin vücudunda kırıklar bulunduğu, Yiğit D.’nin ise kafa ve sırt ağrısı şikayeti olduğu öğrenildi. Yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi edinildi. Nilsu P.’nin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Diğer yandan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin caddede süratli şekilde ilerlediği ve sollama yapmaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen diğer otomobille kafa kafaya çarpıştığı anlar görüldü.

        ÜNİVERSİTE TAZİYE MESAJI YAYINLADI

        Betül Koruğ’un eğitim gördüğü özel üniversiteden yapılan açıklamada, "Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencimiz Betül Koruğ'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

