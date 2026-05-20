İstanbul'da yürek yakan kaza, 18 Mayıs Pazartesi günü saat 04.30 sıralarında Beşiktaş'ta, Yıldız Mahallesi’nde meydana geldi.

İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Arif Kıvanç G. yönetimindeki otomobille sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Muhammed Ö. ve Nilsu P., Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Ferhat B. ile Betül Koruğ (22) Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne, Yiğit D. Samatya Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Arif Kıvanç G., Mert D., Tuğba Ö. ve Türkalp E. ise Okmeydanı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

ÜNİVERSİTELİ BETÜL 22 YAŞINDAYDI

Özel bir üniversitede psikoloji bölümü son sınıf öğrencisi olan Betül Koruğ, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kazada Arif Kıvanç G.’nin iki bacağında kırık bulunduğu, Mert D.’nin ise ellerinde kırık olduğu ve her 2 kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tuğba Ö.’nün kafa bölgesinde kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Türkalp E.’nin ise bilincinin kapalı olduğu, hayati tehlikesinin de devam ettiği belirtildi.

4 YARALININ DURUMU İYİ

Kazada yaralanan Muhammed Ö.’nün sağ diz ve sol kolunda kırıklar oluştuğu, Ferhat B.’nin vücudunda kırıklar bulunduğu, Yiğit D.’nin ise kafa ve sırt ağrısı şikayeti olduğu öğrenildi. Yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi edinildi. Nilsu P.’nin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin caddede süratli şekilde ilerlediği ve sollama yapmaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen diğer otomobille kafa kafaya çarpıştığı anlar görüldü.

ÜNİVERSİTE TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Betül Koruğ’un eğitim gördüğü özel üniversiteden yapılan açıklamada, "Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencimiz Betül Koruğ'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve başsağlığı diliyoruz" denildi.