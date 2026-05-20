Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan John Travolta Cannes'da neden bere taktığını açıkladı

        John Travolta Cannes'daki bere tercihinin nedenini açıkladı

        John Travolta, yönetmenlik kariyerindeki ilk filmi için katıldığı Cannes Film Festivali'nde, çok konuşulan şaşırtıcı görüntüsüne açıklık getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 11:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Neden bere taktığını açıkladı

        John Travolta geçen hafta 2026 Cannes Film Festivali'ne katıldığında en çok stiliyle konuşuldu. Onursal Altın Palmiye ödülünü alan 72 yaşındaki aktör, Cannes'daki etkinliklerde taktığı beresiyle ve yuvarlak çerçeveli gözlüğüyle adından söz ettirdi.

        26 yaşındaki kızı Ella Bleu Travolta'nın başrolde yer aldığı ve kendisinin ilk yönetmenlik denemesi yaptığı 'Propeller One-Way Night' filmi için fotoğraf çekimine katılan Travolta, hem burada hem de ödül gecesinde gözlük ve bere kombinini neden tercih ettiğini açıkladı.

        CNN International'a konuşan sanatçı, "Eski tarz yönetmenler bere ve gözlük takarlardı. 'İşte ben de aynısını yapacağım' diye düşündüm" dedi.

        REKLAM

        “50 yılı aşkın süredir film sektöründeyim ama geriye baktığımda olaylar arasındaki farkı anlayamıyorum. 'Bu sefer ben yönetmenim. Sen oyuncusun, yönetmen rolünü oyna. Eski tarz bir yönetmen gibi görün' dedim kendime” şeklinde konuşan Travolta, ilham almak için geçmişteki bazı yönetmenlerin fotoğraflarına baktığını ve araştırma yaptığını söyledi. Bu tarzı benimsemiş ikonik yönetmenler arasında Ingmar Bergman ve Francis Ford Coppola gibi isimler yer alıyor.

        Travolta, “Yönetmen olmaya bir saygı duruşunda bulunacağım. Yani bir yönetmen rolünü oynayacağım ve sonra geriye baktığımda, 'Ah, bu Propeller One-Way Night Coach'tu, bu Cannes'dı, bu Altın Palmiye'yi kazandığım zamandı' diyeceğim. Bunu canlı bir şekilde hatırlayacağım” diye devam etti.

        Festivalin sanat yönetmeni Thierry Frémaux, 'Propeller One-Way Night' filminin cuma günkü dünya prömiyeri öncesinde Travolta'ya sürpriz yaparak ona Onursal Altın Palmiye ödülünü verdi. Sahneye bereli çıkan Travolta, ödülü alırken epey duygulandı ve göğsünü tutarak, "Bu Oscar'ın bile ötesinde. Buna inanamıyorum. Bunu hiç beklemiyordum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cengiz Bozkurt, sahnede sakatlandı

        'Don Quixote' (Don Kişot) müzikalinin Ankara turnesinde sahnede sakatlanan oyuncu Cengiz Bozkurt, ameliyat oldu.

        #John Travolta
        #Cannes Film Festivali
        #kırmızı halı
        #bere
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Samsung greve gidiyor
        Samsung greve gidiyor
        İran: Savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak
        İran: Savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        "İsrail Sumud Filosu'nun Gazze mesajından korktu"
        "İsrail Sumud Filosu'nun Gazze mesajından korktu"
        Putin ve Xi bir arada
        Putin ve Xi bir arada
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi!
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Görünmez mesai: Evdeki ‘zihinsel yük’ü azaltmanın yolları
        Görünmez mesai: Evdeki ‘zihinsel yük’ü azaltmanın yolları
        İşin aslı ortaya çıktı
        İşin aslı ortaya çıktı
        Evde gündelikçi çalıştıranlar dikkat!
        Evde gündelikçi çalıştıranlar dikkat!
        İnternetin en gizemli bulmacalarından biri
        İnternetin en gizemli bulmacalarından biri