John Travolta geçen hafta 2026 Cannes Film Festivali'ne katıldığında en çok stiliyle konuşuldu. Onursal Altın Palmiye ödülünü alan 72 yaşındaki aktör, Cannes'daki etkinliklerde taktığı beresiyle ve yuvarlak çerçeveli gözlüğüyle adından söz ettirdi.

26 yaşındaki kızı Ella Bleu Travolta'nın başrolde yer aldığı ve kendisinin ilk yönetmenlik denemesi yaptığı 'Propeller One-Way Night' filmi için fotoğraf çekimine katılan Travolta, hem burada hem de ödül gecesinde gözlük ve bere kombinini neden tercih ettiğini açıkladı.

CNN International'a konuşan sanatçı, "Eski tarz yönetmenler bere ve gözlük takarlardı. 'İşte ben de aynısını yapacağım' diye düşündüm" dedi.

“50 yılı aşkın süredir film sektöründeyim ama geriye baktığımda olaylar arasındaki farkı anlayamıyorum. 'Bu sefer ben yönetmenim. Sen oyuncusun, yönetmen rolünü oyna. Eski tarz bir yönetmen gibi görün' dedim kendime” şeklinde konuşan Travolta, ilham almak için geçmişteki bazı yönetmenlerin fotoğraflarına baktığını ve araştırma yaptığını söyledi. Bu tarzı benimsemiş ikonik yönetmenler arasında Ingmar Bergman ve Francis Ford Coppola gibi isimler yer alıyor.

Travolta, “Yönetmen olmaya bir saygı duruşunda bulunacağım. Yani bir yönetmen rolünü oynayacağım ve sonra geriye baktığımda, 'Ah, bu Propeller One-Way Night Coach'tu, bu Cannes'dı, bu Altın Palmiye'yi kazandığım zamandı' diyeceğim. Bunu canlı bir şekilde hatırlayacağım” diye devam etti.

Festivalin sanat yönetmeni Thierry Frémaux, 'Propeller One-Way Night' filminin cuma günkü dünya prömiyeri öncesinde Travolta'ya sürpriz yaparak ona Onursal Altın Palmiye ödülünü verdi. Sahneye bereli çıkan Travolta, ödülü alırken epey duygulandı ve göğsünü tutarak, "Bu Oscar'ın bile ötesinde. Buna inanamıyorum. Bunu hiç beklemiyordum" dedi.