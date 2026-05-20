        Haberler Dünya İran'dan ABD'ye yanıt: Savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak | Dış Haberler

        İran'dan ABD'ye yanıt: Savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine yanıt verdi ve ülkesine yönelik savaşın başlamasından aylar sonra ABD Kongresi'nin milyarlarca dolar değerindeki onlarca hava aracının kaybedildiğini kabul ettiğini bildirdi. Arakçi, "Çıkarılan dersler ve edindiğimiz bilgilerle birlikte, savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak" dedi

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 09:45 Güncelleme:
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesine yönelik saldırıların yeniden başlatılması halinde ABD’nin daha ağır bedeller ödeyebileceği uyarısında bulunarak, "Çıkarılan dersler ve edindiğimiz bilgilerle birlikte, savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak" dedi.

        İran yönetiminden ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırı tehditlerine yanıt niteliğinde bir açıklama geldi.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik savaşın başlamasından aylar sonra ABD Kongresi'nin milyarlarca dolar değerindeki onlarca hava aracının kaybedildiğini kabul ettiğini belirterek, "Güçlü silahlı kuvvetlerimizin, çok övülen bir F-35'i düşüren ilk güç olduğu doğrulandı" dedi.

        İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması halinde ABD'nin daha ağır bedeller ödeyebileceği uyarısında bulunan Arakçi, "Çıkarılan dersler ve edindiğimiz bilgilerle birlikte, savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak" ifadelerini kullandı.

