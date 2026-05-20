        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü | Erzurum haberleri | Son dakika haberleri

        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!

        Erzurum'da, dün akşam cami önünde cesedi bulunan 32 yaşındaki Alihan Bülbül'ün cinayet şüphelisinin, olaydan önce kahvehane işleten 50 yaşındaki Turan. A.'yı çıkan tartışmada silahla yaralayan 30 yaşındaki İbrahim Arslan olduğu ortaya çıktı. Arslan, Bülbül'ü küfürleşme sonrası kendini korumak amacıyla öldürdüğünü söyledi

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 13:34 Güncelleme:
        Erzurum'da, Kurtuluş Mahallesi Endüstri Caddesi 2'nci Siteler Sokak'ta dün akşam saat 21.30 sıralarında kahvehane işleten Turan A. (50), iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

        Sağ diz ve sol ayağından yaralanan Turan A., çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Caminin önünde cansız bedeni bulunan Alihan Bülbül.
        CAMİNİN ÖNÜNDE CESET BULUNDU

        DHA'daki habere göre polis, olayla ilgili çalışma başlatırken, bir süre sonra aynı mahallede Güllüce Camii önünde Alihan Bülbül'ün cesedi bulundu. Sırt ve sol bacağından tabancayla vurulan ve 32 suç kaydı bulunan Bülbül’ün cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        KİMLİĞİ BELİRLENİP GÖZALTINA ALINDI

        Her iki olayda da aynı çapta merminin kullanıldığını tespit eden ekipler, şüphelinin de aynı kişi olabileceği üzerinde yoğunlaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin İbrahim Arslan olduğunu belirledi. Polis, İbrahim Arslan'ı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

        KÜFÜRLEŞME NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ

        Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İbrahim Arslan'ın, Turan A.'yı tartıştığı için vurduğunu, aralarında husumet bulunduğunu ileri sürdüğü Alihan Bülbül'ü ise küfürleşme sonrası kendini korumak amacıyla öldürdüğünü söylediği bildirildi.

