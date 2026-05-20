        Haberler Gündem Politika SON DAKİKA HABERİ: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye "Arınma" çağrısı | Son dakika haberleri

        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı

        CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "mutlak butlan" tartışmaları sürerken sosyal medya hesabından bir video paylaştı. "Arınma" çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyen var. İftiralarınız da, tehditleriniz de vız gelir" dedi

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 14:13 Güncelleme:
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı

        CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki tartışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Kamuoyunda "mutlak butlan" davası olarak bilinen sürecin istinaf incelemesi devam ederken Kılıçdaroğlu, CHP'ye yeniden "arınma" çağrı yaptı.

        "KİRLENEN SİYASET ÖNCE VİCDANI ÇÜRÜTÜR"

        Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "Değerli dostlarım, cesur yol ve dava arkadaşlarım ve bu güzel ülkenin vicdan sahibi asil yurttaşları. Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker.

        İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak, bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir.

        "EMANET KİRLETİLEMEZ"

        İkincisi, koca bir çınardır Cumhuriyet Halk Partisi. Bu milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesidir. Darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir. Kapatılmıştır, teslim olmamıştır. Baskılar yaşanmıştır ama asla diz çökmemiştir, teslim alınamamıştır.

        Cumhuriyet Halk Partisi, kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Bu ruha ihanet olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değil, bizlere bırakılmış kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz.

        "TEHDİTLERİNİZ VIZ GELİR"

        Kardeşlerim, bu ulu çınarın gölgesinde haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini de yapar ama yolundan dönmez. Çünkü bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşüdür, halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür.

        Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin: Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kez çiçek açar ama eğilip bükülmez.

        İftiralarınız da, tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim, ben hakikatin yanında dururum. Bakınız, 70 yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka şey söylemesini asla beklemez.

        Aklımız nefsimize uymasın, yolumuz dürüstlükten ayrılmasın, rehberimiz vicdanımız olsun. Sağlıcakla kalın, benim sevgili yurttaşlarım."

